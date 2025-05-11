Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm annelere sevgi ve saygı dolu sözlerle seslendi. Özellikle şehit annelerini unutmayan Yaşar, anneliğin toplumun temel değerlerinden biri olduğunu vurguladı.

“Şehit annelerimiz başta olmak üzere, sevginin, şefkatin ve sabrın eşsiz timsalleri, başımızın tacı tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum” diyen Başkan Yaşar, fedakarlık ve karşılıksız sevginin en yüce hali olarak tanımladığı anneliğin, kutsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Yaşar, mesajında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı da unutmadı. “Zübeyde Hanım başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm annelerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diyerek, Anneler Günü’nün sadece yaşayan değil, aramızdan ayrılan anneler için de bir vefa günü olduğunu hatırlattı.

İlk Kutlama 1908’de

Dünyanın birçok ülkesinde her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü’nün kökeni 20. yüzyılın başlarına, Amerika Birleşik Devletleri’ne uzanıyor. Bu özel gün, anneliğin kutsallığını ve kadınların toplumdaki yerini vurgulamak amacıyla ortaya çıktı.

Anneler Günü’nün fikir öncüsü, Amerikalı aktivist Anna Jarvis oldu. Jarvis, 1905 yılında hayatını kaybeden annesi Ann Reeves Jarvis’in anısını yaşatmak ve annelere duyulan saygıyı toplumsal düzeyde ifade etmek için bir girişim başlattı. Bu çabanın sonucu olarak, ilk resmi Anneler Günü 1908 yılında Batı Virginia eyaletinde bir kilisede düzenlenen törenle kutlandı.

Anna Jarvis’in çabaları karşılık buldu ve 1914 yılında dönemin ABD Başkanı Woodrow Wilson, Mayıs ayının ikinci Pazar gününü “Anneler Günü” ilan etti. Böylece Anneler Günü, Amerika’da ulusal düzeyde kutlanmaya başlandı ve zamanla diğer ülkelerde de benimsendi.

Türkiye’de İlk Kutlama 1955’te

Türkiye’de ise Anneler Günü ilk kez 1955 yılında Türk Kadınlar Birliği öncülüğünde kutlandı. O günden bu yana her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü, annelerimize minnet ve sevgiyle ithaf edilen bir gün olarak kutlanıyor.

Anneler Günü, yalnızca anneleri onurlandırmakla kalmıyor; aynı zamanda sevgi, fedakârlık, emek ve sabrın simgesi olan kadınların toplumdaki yerinin altını çiziyor.