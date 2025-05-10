Trendyol 1. Lig’in 2024-2025 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği, sadece sahada elde ettiği başarıyla değil, başkentlilerin gönlünde de bir bayram havası estirdi. Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz, tarihi başarı sonrası yayımladığı tebrik mesajında, Gençlerbirliği’nin Süper Lig’e dönüşünü “Başkent futbolunun yeniden ayağa kalkışı” olarak değerlendirdi.

Cumhuriyet ile yaşıt köklü geçmişiyle Gençlerbirliği’nin Süper Lig’e yükselmesini büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirten Yılmaz, “Bu zafer, Ankara futboluna eklenen yepyeni bir altın sayfadır. Yıllar süren iniş çıkışlar, dökülen ter ve gözyaşları bu meşaleyi daha da alevlendirmiş, camiayı kenetlemiştir. Bu dönüş yalnızca bir takımın değil, Ankara’nın, köklü tarihimizin ve bitmeyen vefamızın ortak gururudur” dedi.

Rahmetli İlhan Cavcav döneminde Türk futboluna damga vuran Gençlerbirliği'nin, 2024-2025 sezonundaki mücadele ve istikrarı sayesinde yeniden ait olduğu lige döndüğünü ifade eden Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Süper Lig Ankara’sız olmaz, Ankara’sız futbolun heyecanı olmaz. Temennimiz; Gençlerbirliği’nin Süper Lig’de bir kez daha centilmenliği, mücadele ruhu ve birleştirici kimliğiyle sahalarda iz bırakmasıdır. Zira ‘Gençlerbirliği’ ismi başkentte futbol adına dayanışmayı simgeler; tribünleri de ülkenin en centilmen taraftar topluluklarından biri olarak bu değeri yaşatır.”

Açıklamasında Ankara’nın tüm takımlarına da yeni sezon için başarılar dileyen Yılmaz, başkentteki spora olan inancını şu sözlerle noktaladı:

“Biz Başkentliler, her daim ‘Ankara Rüzgârı’nı arkamıza alarak Al Karalarımızın yanında olacağız. Bu bir milattır; temsilcimizin Süper Lig şampiyonluğunu da görebileceğimiz günler yakındır. Kazanan Ankara takımları, kazanan Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’mız olsun.”