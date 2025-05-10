1’inci ligin 38’inci ve son haftasında MKE Ankaragücü, Amed Sportif Faaliyetler’i evinde 2-0 mağlup etmesine rağmen Manisa FK’nın deplasmanda Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etmesinin ardından 2’nci Lig’e düşen son takım oldu. Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ve Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ve Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ANKARAGÜCÜ, DÜŞEN YERDEN KALKAR"

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, takımının küme düşmesi sonrası büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Bugün kazanmış olmamıza rağmen, maalesef 2. Lig’e düşüyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle son 3 maçta büyük bir mücadele verdik. Ancak, erken kaybedilen puanlar bizi bu noktaya getirdi. Futbolun gerçeği bu, ama Ankaragücü büyük bir camia. Düşen yeri her zaman kalkabilir" dedi.

Kaplan, takımı için en önemli noktanın son 3 maçta gösterdiği onurlu mücadele olduğunu vurgulayarak, "Genç oyuncularımızla birlikte bu mücadeleyi kazandık. Keşke 3-5 hafta önce bu galibiyetleri alsaydık" ifadelerini kullandı.

‘OYUNCULARIMIN ALNINDAN ÖPÜYORUM’

Başkent ekibinde kendileri göreve gelmeden önce bir galibiyet alınması durumunda çok farklı yerlerde olabileceklerini ifade eden Kaplan, “Keşke geçmişte bir galibiyetimiz daha olsaydı. Pendik olabilir Manisa olabilir özellikle Manisa maçı için söylüyorum, burada daha farklı mutluluklar yaşayacaktık. Bunun planını yapmıştık. Futbolda bunlar var yapacak bir şey yok. 3 hafta boyunca bizlerle beraber mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Hepsinin alnından öpüyorum. Çok iyi bir duruş sergilediler açıkçası. Ben de bir Ankaragücü taraftarı olarak çok üzgünüm. Sabah torunum aradı, ‘Dede bugün kazanacaksınız inşallah kümede kalacaksınız’ dedi. Ümraniye takımının en kötü berabere kalacağını hesaplıyorduk, olmadı. Herkes üzerine düşeni yaptı. Sonuç izlenen maçlarda keşke bir galibiyet ya da beraberlik olsaydı" ifadelerini kullandı.

SERVET ÇETİN: BU MAÇ SEZONUN ÖZETİ GİBİYDİ

Kendileri adına sezonun özeti gibi bir karşılaşma olduğuna dikkat çeken Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, “Hakemi tebrik ediyorum. Çok ortada, adil bir maç oynattı. Maça gelecek olursak bizim adımıza sezonun özeti gibi oldu. Oynadığımız ve berabere kaldığımız, mağlup olduğumuz tüm maçlarda çok fazla pozisyona giren ama sonuçlandıramayan tarafız. İlk yarıda 4-0 öne geçmemiz gerekirken gol atamadık ama atamazsanız atıyorlar maalesef. 2’nci yarı 10 kişi kalmalarına rağmen pozisyon bulamadık. Bu maç bizim için sezonun özeti gibiydi. Bakacak olursanız da bütün gollerimizi genelde duran toplardan bulmuşuz. En büyük eksiklerimizden biri de ön bölgemizin etkisiz olmasıydı” şeklinde konuştu.