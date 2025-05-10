Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Van’da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde açıklamalarda bulundu. Özel, konuşmasında eski siyaset anlayışının geride kaldığını ve değişen Türkiye siyaseti için CHP’nin kararlı bir şekilde sahada olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Van'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Van halkına teşekkür etti ve partisinin barış ile demokrasiye olan bağlılığını yineledi.

"Artık o eski siyaset bitmiştir"

Mitingde yaptığı konuşmada “Artık o eski siyaset bitmiştir,” diyen Özgür Özel, Türkiye'nin her köşesinin milletin kalesi olduğunun altını çizdi. Yozgat, Konya, İstanbul ve Van gibi şehirlerin sadece belli bir kesimin değil, milletin kalbi ve kardeşliğin teminatı olduğunu belirtti.

Özgür Özel, Türkiye’nin barış ve demokrasiye olan ihtiyacına dikkat çekerek, partisinin bu süreçte her zaman barıştan yana duracağını vurguladı. "Biz barıştan yanayız. Kimse merak etmesin, biz barışın ve demokrasinin garantörüyüz," diyerek, iktidarın barış taleplerini hiçe sayması halinde CHP’nin bu talepleri savunmaya devam edeceğini ifade etti.

Van Halkına Teşekkür Mesajı

Miting sonrası sosyal medyada da açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Van halkına teşekkür etti. Van’ın güneşli insanlarına yürekten teşekkür eden CHP lideri, şunları kaydetti: “Bugün bizleri bağrına basan, caddelerde sokaklarda selamlayan Van’ın güzel insanlarına teşekkür ediyorum.” Van halkının, barış ve kardeşlikten yana duruşunu destekleyeceklerini ve her zaman halkın yanında olacaklarını belirtti.