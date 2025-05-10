BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Konya'da gerçekleştirdiği İç Anadolu Bölgesi Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda konuşan Destici, "Hepimiz, 'Terörsüz Türkiye' diyoruz. Kimimiz müzakere ederek diyor, kimimiz mücadele edelim diyoruz. Mücadele ederek diyenlerin safındayız. Bizimki ilkesel bir duruştur. Çünkü geçmiş dönemlerde de müzakere süreçleri yaşanmış, maalesef Türkiye, Türk milleti adına olumlu neticeler alınamamış, tam tersine terör örgütü, onun yandaşları büyük meşrutiyet alanları ve mevziler kazanmıştır. Onun için Büyük Birlik Partisi olarak terörle, teröristle müzakere olmaz, mücadele edilerek kökü kazınır diyoruz" diye konuştu.

"Sonucu hep birlikte göreceğiz"

Destici, "Terör örgütü, 'Ben karşılıksız hiçbir şey istemeden, hiçbir şart ortaya koymadan silah bırakacağım, devlete teslim olacağım' diyorsa elbette ki bundan kimse rahatsız olmaz. Ama o silah bırakma işi sadece PKK'yla sınırlı kalmamalıdır. Sadece PKK'yla sınırlı kaldığında YPG, PYD, SDG, PJAK, KCK bir sürü daha isimleri var. Bunlar varlığını devam ettirdiği sürece PKK, silah bırakmış sayılmaz ki. Çünkü PKK eşittir, PYD'dir, o da eşittir YPG, onun daha üst çatısı KCK'dır. Bir kolu PJAK'tır. Bunların tamamı, topyekun 'Silah bırakıyoruz' derse tamamdır. Ama ben Suriye’de federatif yapıyı istiyorum. Efendim, 'Bütün teröristlere af istiyorum. Irak'ın kuzeyinde de varlığımı sürdüreceğim. İran'da da varlığımı sürdüreceğim. En son Kamışlı'daki yaptıkları sözde toplantıda olduğu gibi dört parçayı ileride birleştireceğiz. Bu idealimizden asla vazgeçmedik' diye üstelik buradaki Gazi Meclis'teki siyasi partisinin sözcüleri, siyasi bölücülük yapmaya devam ederlerse, onun dışındaki sözlerin bir anlamı yoktur. Onun için bekliyoruz, göreceğiz. Sonucu hep birlikte göreceğiz" ifadelerine yer verdi.