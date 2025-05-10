Türkiye Komünist Partisi (TKP) , İstanbul Şişli'de bulunan Çalık Holding binasında görev yapan güvenlik görevlileri tarafından darbedilerek öldürülen Erol Eğrek için Ankara’da eylem düzenledi. Parti üyeleri ve destekçileri, Çalık Holding’in Ankara temsilciliği önünde bir araya gelerek adalet talebini yükseltti.

TKP'liler ellerinde “İşçi Katillerinden Hesap Soracağız” yazılı dövizler ve pankartlarla holding binası önünde toplanırken, binanın duvarına da bu sloganı sprey boyayla yazdı.

Eylemde yapılan açıklamada, “Bugün Erol Eğrek'in katillerinden hesap sormak için Çalık Holding önündeydik. Hem bir söz verdik hem de o sözü Çalık'ın duvarına işledik. İşçi katillerinden hesap soracağız sözünden bu kadar korkup saldırmaya çalışanlar, o sözü daha çok duyacaksınız” denildi.

TKP , Erol Eğrek’in hayatını kaybettiği olayın sadece bireysel değil, sistematik bir sorun olduğuna dikkat çekerek, “Bu düzenden, işçi katili bu düzenden, Çalık’tan mutlaka hesap soracağız!” sözleriyle eylemi sonlandırdı.

Eyleme çok sayıda sendika temsilcisi, insan hakları savunucusu ve vatandaş da katıldı.