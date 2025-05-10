Müdahale sonrası rahatsızlanan Eğrek, gelen polisler tarafından götürüldüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olayla alakalı soruşturma başlatıldı, 6 güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Çalık Holding'den konuyla alakalı yapılan açıklamada Eğrek'in haklarını alarak işten ayrıldığına yer verilerek, "Holding binamızın önünde silahlı bir eylem girişiminde bulunulmuştur. Kişinin silahıyla direnmesi üzerine, müdahale edilmiş ve emniyet mensuplarına teslim edilmiştir. Akşam saatlerinde, eylemi gerçekleştiren Eğrek’in maalesef hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Eğrek’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadesine yer verildi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan Çalık Holding binasının girişinde yaşandı. Erol Eğrek, burada 10 yıl önce çalıştığı holdingden çıkartılıp, tazminatını alamadığını öne sürdü. İçeriye alınmayan Eğrek, yanında getirdiği tabancayla havaya 3 el ateş açtı. Holding güvenlik görevlileri, Eğrek'e müdahale etmek istedi fakat Eğrek bu kez de silahı başına dayadı ve intihar girişiminde bulundu. Eğrek'in arkasından yaklaşan bir görevli ise elindeki tabancayı aldı. Diğer güvenlik görevlileri de Eğrek'e müdahale etti. Bazılarının yumruk vurduğu anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Gelen polislere teslim edilerek sağlık raporu için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Baş ve boyun bölgesinde ağrıları olduğunu aktaran Eğrek, tedaviye alındı. Eğrek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Erol Eğrek'in cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken yapılan otopsinin ardından cenazenin aileye teslim edileceği öğrenildi.

Olayın sonrasında başlatılan soruşturma devam ederken Eğrek'e müdahalede bulunan 6 güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Çalık Holding'ten açıklama geldi

Çalık Holding'den yapılan açıklamada Eğrek'in, hissedarı oldukları yurt dışındaki bir fabrikada görev yaptığı, daha sonra ise tüm haklarını alarak görevinden ayrıldığına yer verildi. Açıklamada,

"9 Mayıs 2025 tarihinde, saat 14.30 sularında, Holding binamızın önünde silahlı bir eylem girişiminde bulunulmuştur. İlgili kişi, 3-4 el ateş etmiş ve binamız ile hastane arasındaki işlek alanda hayati tehlikeye yol açmıştır. Yakın çevrede okul, hastane ve çalışanların olduğu göz önünde bulundurularak derhal emniyet güçlerine haber verilmiş, kişinin silahıyla direnmesi üzerine, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması adına süratle müdahale edilmiş ve emniyet mensuplarına teslim edilmiştir.

Akşam saatlerinde, yetkili birimlerden, eylemi gerçekleştiren Erol Eğrek’in maalesef hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Öncelikle hayatını kaybeden merhum Erol Eğrek’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Erol Eğrek, 10 yıl kadar önce, azınlık hissedarı olduğumuz yurtdışındaki bir fabrikada görev yapmış, daha sonra tüm haklarını alarak görevinden ayrılmıştır. Ancak bugüne kadar geçen 10 yıllık süreçte şirketimize karşı, haklarını almadığına dair birtakım iddialarla adli ve idari makamlara asılsız suçlamalarda bulunmuştur.

Başlatılan adli süreci yakından takip ediyor ve tüm yetkili makamlarla iletişim halinde hareket ediyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, resmi makamların açıklamaları dışında yapılacak yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Yaşanan hukuki süreçle ilgili gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." denildi.