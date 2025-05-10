Pakistan ordusu bu sabah Hindistan güçlerine karşı "Bunyan-un-Marsoos Operasyonu"nu başlattığını açıkladı.

Pakistan güvenlik kaynaklarına göre Pakistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları Hindistan topraklarını hedef alan bir operasyon başlattı. Kaynaklar, uçakların Hindistan'ın S-400 füze savunma sistemlerini başarıyla vurduğunu belirtti.

Hint ordusu da yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Pencap'taki bir hava üssünü hedef almak için yüksek hızlı füze kullandığını duyurdu.

Ordunun açıklamasında, "Karşılık olarak Hindistan Pakistan'daki radar sistemlerini ve teknolojik üsleri hedef aldı. Pakistan 26 noktada hava saldırısı denedi. Hint Keşmir'deki sağlık ve eğitim tesislerini hedef aldı" denildi.

Hindistan'ın topçu ateşine karşılık Pakistan ordusuna zarar verdiğini öne süren ordu, Pakistan'ın sınırdaki asker konuşlandırmasını artırdığını bildirdi. Hint ordusu, "Bazı Hint askeri üsleri̇ndeki ekipman ve personelde sınırlı hasar meydana geldi" diye ekledi.

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'de son 12 saatte 13 sivilin öldürüldüğü, 50'sinin yaralandığı bildirildi.

TRUMP DUYURDU

Bu açıklamalardan saatler sonra ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan'ın tam ve acil bir ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu.