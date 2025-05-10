ABBAS SATIR

Rusça Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov Hitler karşıtı koalisyon ülkelerinin aralarında Türkiye’nde bulunduğu orduların Alman faşizmine karşı zafer kazandığı 80. Yıldönümü nedeniyle bir resepsiyon verdi.

Rusça Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov ve eşi Irina Erkhov anma resepsiyona katılan davetlileri kapıda karşıladı ve resepsiyon sonuna kadar davetlilerle tek tek ilgilendi.

“GURUR DUYUYORUM”

Resepsiyonda kısa bir konuşma yapan Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov “Bugün ruhumuz sevinçle dolu. 3. Reich’ın savaş makinesini ezen babalarımız ve büyükbabalarımızla çok gurur duyuyorum ve Avrupa halklarını işgalden, kölelikten ve toplama kamplarından kurtaran ölümsüz kahramanlıkları için minnettarım.” dedi.

KİMLER KATILDI

Büyükelçilik rezidansında verilen resepsiyona Türk Dışişleri Bakanlığından üst düzey yetkilileri katıldı. Ayrıca Belerus, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan Büyükelçileri ve Hindistan Ankara Büyükelçisi Muktesh K.Pardeshi de katılanlar arasındaydı.

Resepsiyona Uluslararası Gazeteciler Birliği Başkanı gazeteci Nihat Alparslan Samsun Atakum eski Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Türkiye Küçük Oteller Birliği Başkanı Ertan Ustaoğlu Ankara Elit Plas Oteli sahibi Faruk Ustaoğlu da katıldı.

Rusya ve eski Sovyetler Birliğini oluşturan devletlerin yöresel yemekleri büyük ilgi gördü. Kafkas Dans Ekibinin sergiledi gösteri ilgiyle izlendi.

DENEYİMLİ DİPLOMAT

Büyükelçi Erkhov, daha önce Kahire ve Tel Aviv gibi çok önemli başkentlerde görev almış oldukça deneyimli bir isim. Olağanüstü ve tam yetkili büyükelçi unvanına sahip. Kendisi daha önce, 2009-2015 yılları arasında İstanbul Başkonsolosluğu görevinde de bulunmuştur. Rusya Dışışleri Bakanlığı’nın en önemli birimlerinden olan Kriz Merkezi Genel Müdürü olarak da görev yapmıştı. Büyükelçi Erkhov, Arapça, İngilizce ve Fransızca biliyor.