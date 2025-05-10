Basın İlan Kurumu, Türkiye’nin dört bir yanında basın mensuplarının sorunlarını yerinde gözlemleyerek çözüm odaklı adımlar atmayı sürdürüyor. Genel Müdür Cavit Erkılınç’ın gerçekleştirdiği bu ziyaret de Kurumun, istişareye verdiği önemin somut bir örneği oldu.

Basın İlan Kurumu yetkilileri, görüşmelerde yerel basının karşılaştığı yapısal ve ekonomik sorunları dinleyerek ilerleyen süreçte hayata geçirilecek düzenlemeler için önemli notlar aldı.

İstişare Odaklı Yaklaşım Sürecek

Basın İlan Kurumu’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizin dört bir yanında basının sorunlarını yerinde gözlemleyen ve taleplerini dinleyen Kurumumuz, atacağı adımlarda istişare mekanizmasını öncelemeyi sürdürüyor.”

Genel Müdür Cavit Erkılınç’ın bu tür saha ziyaretlerinin, yerel basının sesi olma ve sektörle güçlü bir bağ kurma hedefini pekiştirdiği vurgulandı.

Genel Müdürümüz @caviterkilinc Antalya programı öncesinde Afyonkarahisar'da süreli yayın temsilcileriyle bir araya geldi.



Ülkemizin dört bir yanında basının sorunlarını yerinde gözlemleyen ve taleplerini dinleyen Kurumumuz, atacağı adımlarda istişare mekanizmasını öncelemeyi… pic.twitter.com/RaajyNYVhP — Basın İlan Kurumu (@basinilankurumu) May 10, 2025