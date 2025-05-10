Türk Dünyası Balkan Türkleri Destekleme ve İşbirliği Derneği tarafından organize edilen ve kontenjanı sınırlı olan özel kültür turu, 18 Mayıs Pazar günü başlayacak. Üsküp’e varışın ardından ilk gece Gostivar’da konaklanacak. Alaca Camii, Harabati Baba Tekkesi, Gostivar Saat Camii gibi tarihi mekânlar ziyaret edilecek.

19 Mayıs’ta, Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin doğduğu Kocacık Köyü’nde bulunan Atatürk Anı Evi ziyaret edilecek. Ardından Ohri’ye geçilerek Ohri Gölü ve bölgedeki Osmanlı eserleri gezilecek.

20 Mayıs’ta Manastır’a geçilerek Resneli Niyazi Konağı ve Atatürk’ün eğitim gördüğü Manastır Askerî İdadisi görülecek. Aynı gün Üsküp’e dönülerek Türk Çarşısı ziyaret edilecek.

21 Mayıs’ta Prizren’e geçilerek, Sultan I. Murad Türbesi ve Prizren’in tarihi dokusu keşfedilecek. Tur, 22 Mayıs Perşembe günü Priştine’den yapılacak dönüşle sona erecek.

Katılımcıların ulaşım, rehberlik ve çeşitli giderler için 5.000 TL ödeme yapmaları gerekiyor. Konaklama günlük kişi başı 25–30 Euro, yemek ise ortalama 5–10 Euro civarında olacak.

Ankara ve İstanbul çıkışlı uçuş alternatiflerinin bulunduğu tur kapsamında uçuş bilgileri Pegasus Havayolları üzerinden verildi. Ankara’dan katılacakların İstanbul aktarmalı olarak 18 Mayıs sabahı Üsküp’e ulaşmaları gerekiyor. Dönüş ise 22 Mayıs’ta Priştine’den olacak.

Faaliyet, yalnızca WhatsApp ve Facebook üzerinden özel olarak davet edilen Türk vatandaşlarına açık olup, yabancı katılımcılara kapalıdır. İlgili katılımcıların, organizasyon sorumlusu Melih Bayram İlko (0555 821 63 29) ile iletişime geçerek katılım sağlamaları istenmektedir.