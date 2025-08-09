Kırşehir'de, Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali kapsamında TRT sanatçıları ve konukların katıldığı bir açık hava konseri düzenlendi.

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen konserde İsmail Altunsaray, Uğur Önür, Umut Sülünoğlu, Zeynep Cihan, Mustafa Kemal Şimşek ve Reyhan Ediş sahne aldı.

Konsere ilgi gösteren Kırşehirliler, sanatçıların seslendirdiği türkülere birlikte eşlik etti.

Gecede, 'Bozkırın Tezenesi' olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş ile babası Muharrem Ertaş, Hacı Taşan ve Çekiç Ali'nin sevilen eserleri seslendirildi.

TRT Müzik'te canlı olarak yayınlanan konserin ardından Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, günün anısına hediye takdim ederek, saz ve ses sanatçıları ile emeği geçenlere teşekkür etti.