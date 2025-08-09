Trendyol Süper Lig 2025/26 sezonu, Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan açılış karşılaşmasıyla başladı. Son şampiyon Galatasaray, deplasmanda oynadığı mücadeleyi 3-0’lık net skorla kazanarak sezona üç puanla giriş yaptı.

Barış Alper Yılmaz Damga Vurdu

Maçın yıldızı milli futbolcu Barış Alper Yılmaz oldu. 12. dakikada VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı gole çevirerek sezonun ilk golünü atan Barış Alper, 45+12. dakikada bir kez daha penaltıdan ağları havalandırdı.

Galatasaray’ın ikinci golü ise 16. dakikada Eren Elmalı’dan geldi. Bu golde asisti yapan isim yine Barış Alper Yılmaz’dı.

Gaziantep FK 10 Kişi Kaldı

Ev sahibi ekip, 64. dakikada kaleci Burak Bozan’ın ceza sahası dışında elle oynaması nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu dakikadan sonra Galatasaray oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

Leroy Sane İlk Kez Sahada

Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıktı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. Gaziantep FK’de ise Mbakata, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

İkinci Hafta Programı

Bu sonuçla Galatasaray sezona üç puanla başlarken, Gaziantep FK ilk haftayı puansız kapattı. İkinci haftada Galatasaray, Fatih Karagümrük’ü konuk edecek, Gaziantep FK ise Konyaspor deplasmanına çıkacak.