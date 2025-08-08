AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, 'Dünya tarihinin yeniden yazılacağı bir dönemden geçiyoruz ve bunu en iyi anlayacak kitlenin gençler olduğunu düşünüyorum.' dedi.

'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Çankırı'ya gelen Yalçın, Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.

Burada gençlerle sohbet eden Yalçın yaptığı konuşmada, dünyada büyük bir dönüşümün yaşandığını söyledi.

Ülkeler arasında yazılım rekabetlerinin olduğuna dikkati çeken Yalçın, 'Dünya tarihinin yeniden yazılacağı bir dönemden geçiyoruz ve bunu en iyi anlayacak kitlenin gençler olduğunu düşünüyorum. Gerçekten gençlerimiz belki de bizden çok daha alıcıları açık şekilde dünya tarihinde yeni değerlerin, yeni zenginlik biçimlerinin, yeni güç formatlarının ortaya çıkışını bizden çok daha iyi gözlemliyor olabilirsiniz. O yüzden sizin tecrübenize, bilgi birikiminize, kapasitenize ve çalışkanlığınıza her zaman olduğundan daha çok muhtacız.' diye konuştu.

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla ilgili 'Türkiye Yüzyılı ne demek? Türkiye Yüzyılı, Türkiye'yi tam ve bağımsız bir ülke haline getirip, bir daha hiç kimsenin Türkiye'nin içişlerine müdahale edemediği kadar güçlü bir Türkiye inşa etmek demektir. Eğer bu güçlü Türkiye'yi inşa etmezseniz ne oluyor? Sınırınızın içerisinde bir terör örgütü oluyor. Siz o terör örgütüyle mücadele etmek için silah üretemediğiniz için dışarıdan alacağınız silahlara mahkum kalıyorsunuz. Onlar size o silahları vermiyorlar. Siz terörle mücadele edemiyorsunuz. Terörle mücadele edemediğiniz için ekonominiz kırılgan hale geliyor. Ekonominiz kırılgan hale geldiği için üretemiyorsunuz. Zenginlik üretemiyorsunuz ve fakir bir toplum olarak yaşamaya mahkum kalıyorsunuz. Bunların hepsi birbiriyle ilişkili ve ilintili.' ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı ile güçlü ve büyük bir Türkiye'nin inşa edileceğini anlatan Yalçın, 'Güçlü ve büyük bir Türkiye'yi inşa ettiğimizde hepimiz daha müreffeh, daha istikrarlı, daha huzurlu bir ülkede yaşama imkanına sahip olacağız. Biz bunu söylerken karşımızdakiler ne diyorlar? 'Yaptırmayız, yıkarız, engel oluruz, bozarız' demekten başka herhangi bir şey söylüyorlar mı? Hayır, maalesef söylemiyorlar. İşte tam da bu nedenle hepimizin AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımızın vizyonuna karınca kararınca, her birimiz elimizden ne geliyorsa katkı sunmak, hepimizin üzerine bir borçtur, vebaldir diye düşünüyorum.' dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise geleceğin Türkiye'sini hep birlikte inşa edileceklerini söyleyerek, “Kendisi gençlik teşkilatından yetişmiş olan bir lider bugün Türkiye'yi yönetiyor. Sokakta gençlerle hemhal olan, derdiyle dertlenen, bütün kademeleri de milletin tercihiyle hak eden ve millete gerçekten gönül dolusu sevgiyle bağlı olan, vefayla bağlı olan ve çok büyük hizmet ve eserlere imza atan, gençlik teşkilatından itibaren davası, derdi olan bir Cumhurbaşkanının beraber dava ve yol arkadaşlarıyız. İnşallah sizlerle beraber hem bugünü hem de yarınlarımızı inşa edeceğiz.' şeklinde konuştu.

Programa AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan, AK Parti Çankırı Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan ve gençler katıldı.