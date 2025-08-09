EBRU APALAK

Sabancı Vakfı 9. Kısa Film Yarışması’nda birincilik ve sosyal etki ödüllerine layık görülen “Son Yuva”, bağımsız film yapımcılarını bir araya getiren Fest5 Uluslararası Film Festivali’nde finalist filmler arasında yer aldı. Bu yıl “Mirasımızı ve Çevremizi Koruyalım” temalı filmlere açık olan festival, 5–8 Eylül 2025 tarihleri arasında Kalküta’nın simgesel mekânı Hindistan Antropoloji Araştırmaları’nda düzenlenecek.

İKLİM KRİZİNİN EVRENSEL ETKİSİ

Belgesel, Ordu’daki 2. Narfest Kısa Film Festivali’nde En İyi Belgesel Film Ödülü’nü alırken Kütahya’daki 5. Aizanoi Kısa Film Festivali’nde de finalist oldu. Yönetmen Hasan Hüseyin Alkan, belgeselin başarısını SONSÖZ’e değerlendirdi:

“Son Yuva, festivallerde ‘iklim göçü’ temasını ele alması, iklim krizine dikkat çekmesiyle evrensel bir etki yarattı. Son Yuva’yı diğer filmlerden ayırt eden şeylerden biri de ekip içindeki iletişim ve ekibin birbirine ve projeye inanması oldu.”

Alkan, belgeselinin farklı şehir ve ülkelerde gösterilmesinin ve yeni ödüller almasının kendisi için bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti:

“Filmimizin gösteriminin yapılması ve insanlarla buluşması ayrı bir öneme sahip. Toplumsal bir konuda insanları bilgilendirmek, insanlara gerçek bir hikâyeyi ulaştırmak, insanların duygularına dokunabilmek, iklim krizinin yol açtığı sorunlar konusunda bir şeyler yapmalarına vesile olmak bizi mutlu ediyor. Yeni bir ödül kazanmak yeni projemizi çekmek için motivasyonumuzu da artırıyor.”

Alkan’ın ilk orta metraj belgeseli “İkiz Başpehlivanların Öyküsü: Balaban”, özel gösterimini 2024’te Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yaptı. Yönetmen, Son Yuva’nın başarısının ardından yeni bir projesini hayata geçirmek istiyor. Belgesel ya da kurmaca türünde çekmeyi planladığı yeni projesinde kadın emeğini işlemeyi düşünen Alkan, “Projemizde şu anda bir yapımcı yer almıyor. Tamamen imece usulü olacak.” dedi.

KISA FİLMCİLER YAPIMCI BULMAKTA ZORLANIYOR

Kısa film çeken birçok kişinin, özellikle öğrencilerin yapımcı bulmakta güçlük çektiğini şöyle belirtti:

“Yapımcılar kısa film sektörüne daha fazla destek olurlarsa kısa film yapan arkadaşları teşvik etmiş olurlar. Yapımcı desteği olmadan sinemaseverlerin bir araya gelmesiyle de bir şeylerin çözülebileceğini göstermek istiyorum. ‘Yapımcı bulamıyoruz, bu yüzden film çekemiyoruz.’ diyen çok arkadaşım var. Bunu söyleyen çok fazla öğrenciye denk geliyorum. Bu ön yargıyı kırmak için bir projeyi hayata geçirmeyi çok istiyorum. Projeyi Altın Portakal’a yetiştirebilirsem ‘Yeter ki isteyin, ekip olarak bir şeyler yapabilirsiniz’ demek istiyorum.”

“Son Yuva”, en son Narfest’te izleyicilerle buluştu. Ordu’da izleyicilerden olumlu tepkiler aldıklarını aktaran Alkan, belgeselde yer alan çoban Ahmet Karakaya’nın insanlara dokunabildiğini gözlemledi. “İzleyiciler belgeseldeki anlatımın kendilerine dokunduğunu, kendilerini Ahmet Karakaya’nın yerine koyduklarını söylediler.” dedi.