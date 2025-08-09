SEVGİ GÜLDOĞAN

Koku, sadece güzel hissettiren bir detay değil; kişiliğin, tarzın ve hafızalarda kalmanın da önemli bir parçası. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte, parfüm seçimi ve kullanımında ince detaylara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sıcak hava, parfümün ten üzerindeki etkisini ve kalıcılığını doğrudan değiştiriyor.

Yaz aylarında sıcaklık arttıkça, parfüm kullanımı da farklı bir önem kazanıyor. Sıcak havalarda kokunun ten üzerindeki etkisi ve kalıcılığı değişirken, doğru parfümü seçmek daha zor hale geliyor. Cilt tipi, pH değeri ve kullanılan esansın kalitesi, parfümün performansını belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Ankara merkezli Mı’eS Koku Mahzeni, kişiye özel parfüm üretimiyle bu süreci kolaylaştırıyor ve müşterilerine uzun ömürlü, ten yapısına uygun kokular sunuyor.

YAZ AYLARINDA PARFÜM SEÇİMİ: KİŞİYE ÖZEL KOKULARLA DOĞRU TERCİH NASIL OLMALI?

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, parfüm seçimini daha da önemli hale getiriyor. Sıcak hava, kokuların ten üzerindeki yayılımını hızlandırırken kalıcılığını da etkiliyor. Bu nedenle, doğru parfümü bulmak için sadece sevilen kokuya değil; cilt tipi, pH değeri ve esans yoğunluğuna da dikkat etmek gerekiyor.

Ankara’da iki şubesi bulunan Mı’eS Koku Mahzeni, kişiye özel parfüm hazırlama konusunda hizmet veriyor. Firma, orijinal parfümlerin muadilleri ve ekstra esans içeren özel karışımlarla müşterilerine uzun süre kalıcı kokular sunuyor.

Mı’eS Koku Mahzeni’nin sahibi Muhammet Sait, “Şu ana kadar Ankara’nın yaklaşık yüzde 60’ına parfüm sattık. Müşterilerimize 50 ve 10 ml seçeneklerle, yüksek kalitede kişiye özel kokular hazırlıyoruz.” dedi.

Firmaya göre, parfümde kullanılan alkolün kalitesi büyük önem taşıyor. “Biz, parfüm için uygun, yüksek kaliteli etil alkol kullanıyoruz. Bazı firmalar kolonyalık alkol kullanırken, bizim ürünlerimizde saf ve sertifikalı alkol var. Ayrıca kimyasal oranı en düşük ve orijinale en yakın ürünleri sunmaya çalışıyoruz.” diyen Muhammet Sait, parfüm hazırlarken her müşterinin cilt yapısına dikkat ettiklerini belirtti.

Muhammet Sait, “Her tenin pH değeri, nem oranı ve yapısı farklı. Müşteriyle birlikte sevdiği kokuları belirleyip 4-5 farklı esansı harmanlayarak kişiye özel parfüm yapıyoruz. Tenin yapısı, kokunun kalıcılığını ve yayılımını doğrudan etkiliyor.” diye konuştu.

EDT (Eau de Toilette) ve EDP (Eau de Parfum) arasındaki farkları da aktaran firma yetkilileri, “EDT ürünlerde alkol oranı yüksek, esans oranı düşük ve kalıcılık 4-6 saat arasında değişiyor. EDP ise daha yoğun esans içeriyor ve kalıcılığı 6-8 saati buluyor. Bizim ürünlerimizde esans oranı %25 ile %40 arasında değişiyor, yani standartların üstünde kalıcılık sağlıyor.” dedi.

Parfüm üretiminde her nota ayrı ayrı fermente ediliyor ve farklı esanslar ustalıkla karıştırılıyor. Muhammet Sait “Örneğin uhud kokusunu vanilya ile birleştirebiliyoruz. Bu tür detaylar ambalajda yer almasa da internet sitemizde şeffaf olarak paylaşıyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

Müşterilerin özel taleplerine göre yurt dışından küçük miktarlarda esans temin ettiklerini söyleyen firma yetkililer, “İstenen özel kokular için 100 ml’ye kadar yurt dışından esans getirebiliyoruz ve kişiye özel parfüm hazırlıyoruz,” şeklinde konuştu.

Genç tüketicilerin özellikle unisex ve doğu-batı sentezi kokuları tercih ettiğini belirten firma yetkilileri, “Vanilya, amber ve paçuli gibi kalıcı notalar ilgi görüyor. Biz de müşterilerimizin tercihleri doğrultusunda kokuları şekillendiriyoruz.” diye sözlerini tamamladı.

PARFÜMDE KALICILIK VE FERAHLIK İÇİN ESANS YOĞUNLUĞU NASIL SEÇİLMELİ?

Sıcak yaz günlerinde ferah ve kalıcı bir koku seçmek hem kişisel hijyenin hem de kendine güvenin önemli bir parçası. Ancak doğru parfümü seçmek, kullanılan esansın yoğunluğu, cilt yapısı ve kalıcılık gibi pek çok faktöre bağlı. Ankara’da iki şubesiyle hizmet veren Mı’eS Koku Mahzeni, kişiye özel parfüm hazırlama yöntemleriyle fark yaratıyor.

Mı’eS Koku Mahzeni’nin sahibi Muhammet Sait Bey, yaz aylarında parfüm seçerken özellikle esans yoğunluğuna dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. “Yazın sıcak havalarda parfümün ten üzerindeki etkisi daha hızlı olur. Bu yüzden hafif ve ferah kokular tercih edilmeli. Ancak kalıcılık için esans oranı da önemlidir. Biz, yüzde 25 ile 40 arasında değişen esans yoğunluklarıyla, hem yaz hem kış kullanıma uygun kokular hazırlıyoruz.” diye açıkladı.

Kişiye özel parfüm üretiminde cilt tipinin önemine vurgu yapan Muhammet Sait, “Her kişinin cilt pH’ı ve nem seviyesi farklıdır. Esmer ten, beyaz ten, kuru ya da nemli ciltlere göre farklı esans kombinasyonları kullanıyoruz. Ortalama 4-5 esansla uyumlu ve kalıcı kokular yaratıyoruz” dedi.

Mı’eS, orijinal parfümlerin muadillerini hazırlamanın yanı sıra, müşterinin zevk ve ten yapısına göre parfümü karıştırarak ekstra esans uyguluyor. Ayrıca düzenledikleri workshoplarda katılımcılara parfümün üst, orta ve alt nota kavramlarını öğretiyor; hangi esansların hangi sürelerde kalıcı olduğunu anlatıyorlar.

Muhammet Sait Bey, “Katılımcılarımızın kendilerine özel, kalıcı ve uyumlu parfümler yapmalarına destek oluyoruz. Parfümün sadece güzel kokmak olmadığını, doğru seçildiğinde kişiliği ve tarzı yansıttığını söylüyoruz.” diye konuştu.

Mı’eS Koku Mahzeni’nin Ulus ve Tunalı Hilmi şubelerinde hizmet verdiği, kişiye özel parfüm hazırlama konusunda Ankara’da önemli bir yere sahip olduğu ifade ediliyor.