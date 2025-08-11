Üç gün boyunca UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan İçan Kala ve modern Arda Hive kültür kompleksi, ziyaretçilerle, renklerle ve doğal olarak mis gibi kokan kavun yığınlarıyla dolup taştı. Yazın En Sıcak Günlerinde Turist Akını Bu sene düzenlenen festival, önceki senelerdeki başarısını yenileyerek büyük bir kalabalığı kendine çekti. Festival yöneticileri on binlerce uluslararası turistin yanı sıra yüz binlerce yerli ziyaretçilerin katıldığını tahmin ediyor. Herkes, Harezm’in meşhur kavunlarını tatmak ve Orta Asya’da eşi benzeri olmayan bir kültürel şölene tanıklık etmek için buradaydı. Şehirdeki otel ve konukevleri neredeyse tamamen dolarken, gezi ve tur rehberleri bu hafta sonunu Hive takviminin en yoğun dönemlerinden biri olarak tanımladı. Festivale katılan Alman bir gezgin duygularını şöyle ifade etti: 'Aslında kadim tarih kokan bu eski şehir mimarisini merak ettiğim için gelmiştim, festivale denk geldim, şu an ellerim yapış yapış oldu ve cebimde beş yeni kavun tarifiyle dönüyorum!' Neden Önemli? Kavun Festivali sadece bir meyve ve sevze pazarı değil —Özbekistan’ın kültürünü dünyada tanıtan bir etkinliktir. En önemlisi, turizm ve konaklamanın yanı sıra el sanatları satışlarıyla da yerel ekonomiyi canlandırıyor; geleneksel ve milli kıyafetler, müzik ve el sanatlarını sergileyerek kültürel mirası yaşatıyor. Genellikle, tarım turizmini teşvik ediyor ve Harezm’in tarımsal üstünlüğünü ön plana çıkartıyor. Tarih, kültür ve lezzetin buluştuğu bir destinasyon olarak Hive’nin küresel tanınırlığını güçlendiriyor. Yerel yönetim vekillerinin edindiği izlenine göre festival, Hive’nin uluslararası görünürlüğünü önemli ölçüde arttırıyor ve pek çok ziyaretçi Özbekistan’ın diğer bölgelerini gezmek için gezi günlerini uzattığını belirtiyor. Duyulara Şölen, Gönüllere Bayram Bu sefer de festivalin coşkusu, İçan Kala kapılarından içeri girer girmez hissediliyordu. Reyon reyon sırayla ve özenle dizilmiş çizgili, altın rengli ve mis kokulu kavunlar 'En Lezzetli Kavun' unvanına sahip olmak için yarışıyordu.

Ziyaretçiler tadımlar arasında aşağıdaki eylemlerin keyfini çıkardı:

* Avluları doğaçlama dans pistlerine çeviren halk müziği ve dans gösterilerini izlemek;

* Çocukları ve yetişkinleri büyüleyen kukla gösterilerini izlemek;

* Şeflerin taze kavunlardan hazırladığı tatlı, marmelat, pestil, reçel ve ferahlatıcı içeceklerin tadına bakmak ve yemek atölyelerini gezmek;

* Dokumacılık, çömlekçilik ve hatta kavun oymacılığı gibi deneyimlerin sunulduğu el sanatları atölyelerini gezmek. Akşamlar ise açık hava konserleriyle taçlandı—Özbek halk müziği toplulukları ile modern sahne performanslarının birleşimi, izleyicileri alkışa, coşkuya ve kimi zaman yıldızların altında dans etmeye sürükledi. Tatlı Hatıralarla Ayrıldılar 10 Ağustos’ta Arda Hive’deki final konseri sona erdiğinde, hava hâlâ olgun meyve kokusuyla ve neşeli sohbet gürültüsüyle doluydu. Turistler, kendileriyle beraber el sanatlarıyla dolu alışveriş torbaları, tarif notlarını ve belki de hâlâ yapış yapış elleriyle festivalin o tatlı telaşını yaşadıklarının kanıtını yanlarında götürdüler. 2025 Hive Kavun Festivali hayatın en büyük mutluluklarının bazen çok basit şeylerde gizli olduğunu hatırlattı: Kültürler arasında yemek, müzik ve kahkaha paylaşmaktı işin özü. Hive’de ise bu mutluluklar kavun tadında yaşandı.