Beypazarı Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte ilçede böcek ve haşereyle mücadele çalışmalarına başladı. Bediye ekipleri cadde, sokakları ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

"Yaz boyunca ilaçlama ve vektörle mücadele çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap 'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Havaların ısınmasıyla beraber, haşere ve larva oluşumuna karşı başlattığımız ilaçlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için yaz boyunca ilaçlama ve vektörle mücadele çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.