Edinilen bilgilere göre, Sinop'ta üniversite öğrencilerini taşıyan tur otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 18 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah saat 10.30 saatlerinde Erfelek-Gerze kara yolu Aloğlu köyü mevkisinde meydana geldi. Kastamonu Üniversitesi öğrencileri taşıyan bir firmaya ait 37 ANN 950 plakalı tur otobüsü, karşı yönden gelen Muzaffer T. idaresindeki 34 SA 5668 plakalı otomobille çarpıştı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 17 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)