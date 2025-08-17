Bartın'ın Amasra ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Bartın-Kurucaşile yolu Bozköy köyü mevkiinde meydana geldi. Kurucaşile ilçesine seyir halindeki otonobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü son anda otomobilden çıkarken alevler otomobili sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Amasra Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanımaz hale geldi. Yangın nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluşurken, varandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.