Bursa’da 1955 yılında hizmete açılan ve kentin düzenlenmiş ilk büyük yeşil alanı olan Kültürpark, 70 yıldır yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olurken, 55 yıldır da aynı ağacın gölgesinde çizimlerini yapan karikatürist Kemal Akkoç’a ev sahipliği yapıyor. Ortaokulda öğretmenlerinin karikatürünü çizerek sanata başlayan emekli edebiyat öğretmeni Akkoç, yaz aylarında ağacın gölgesine koyduğu portatif sandalyesine oturup 3 dakikada 1 karikatür çiziyor. Akkoç, şu ana kadar çok sayıda insanın karikatürünü çizerken, kentin önemli isimlerini de resmetti. Bursa Büyükşehir Belediye başkanlarının karikatürlerine 1994-1999 yılları arasında görev yapan Erdem Saker’le başlayan Kemal Akkoç, sırasıyla Erdoğan Bilenser, Hikmet Şahin, Recep Altepe ile Alinur Aktaş’ı ve Altepe döneminde Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği yapan Abdülkadir Karlık’ı çizdi.

‘5 BAŞKAN, 1 BAŞKANVEKİLİ ÇİZDİM’

1970 yılından beri Kültürpark’ta aynı yerde portre karikatür çizdiğini söyleyen Akkoç, “Şehre değer katan isimlerin de karikatürlerini yaptım. Eski Büyükşehir Belediye başkanlarından Erdem Saker, Erdoğan Bilenser, Hikmet Şahin, Recep Altepe, onun yardımcısı Abdülkadir Karlık ve Alinur Aktaş’ı çizdim. Şimdiki Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i de buraya karikatürünü çizdirmeye bekliyorum. Bir o kaldı” dedi.

‘ADIMA BİR BÜST İSTİYORUM’

Kentte bulunan alışveriş merkezlerinde çok sayıda sergi açan, katıldığı televizyon programlarında ise ünlü isimlerin karikatürlerini çizen Kemal Akkoç, “55 seneden beri çizdiğim karikatürlerle Bursa’nın tanıtımına, turizme ve sanata katkı sağlıyorum. Dünyanın hiçbir yerinde, bir parkta bir karikatürcünün 55 yıl karikatür çizdiğini düşünmüyorum. Belki dünyada tekim. Bu nedenle burada, Kültürpark’ta benim adıma bir büst, bir karikatür evi veya bir müze yapılmasını istiyorum. Ben bir kültür elçisiyim. Dünyanın her tarafına karikatür çiziyorum. Bunun hakkım olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. (DHA)