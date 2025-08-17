Siirt’in Pervari ilçesinde düğünden dönenleri taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 6’sı çocuk 15 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Kilis köyü yakınlarında meydana geldi. 56 AAL 864 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Pervari Devlet Hastanesi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma ve incelemeler başlatıldı.