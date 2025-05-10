Mektubunda Türk futbolunun yeni nesline yol göstermek istediğini ifade eden Arda Güler, “Türk futbolunun büyük umudu olduğumu biliyorum ama tek olmak istemiyorum. Herkesin önünü açmak istiyorum. Bu mektubu okuyan sizleri kastediyorum.” sözleriyle genç sporculara ilham verdi.

Arda Güler’in Hediyesi Öğrencileri Sevince Boğdu

Gönderilen mektuplar ve toplar okul müdürü Mehmet Şahin ve öğretmenler tarafından öğrencilere dağıtıldı. Arda’nın bu sürprizi öğrencilerde büyük heyecan yarattı. Öğrencilerden Tuana Ecren Koç, “Arda ağabeyi sınıfça tanıyoruz, çok seviyoruz. Umarım biz de onun gibi başarılı oluruz.” derken, Batuhan Angın ise “Arda ağabeyi örnek alıyorum, onu okulda tekrar görmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerinden Duygu Dolu Anılar: "Arda Hem Başarılı Hem Ahlaklıydı"

Arda Güler’in ilkokul öğretmeni Feyman Çimen, “Arda çok kitap okur, matematiği çok severdi. Yardımsever ve uyumlu bir öğrenciydi.” sözleriyle öğrencisini anlattı. Ortaokul öğretmeni Ruken Güven ise “Sınıfta çekingen ama sahada bambaşka bir çocuktu. Onu bugünlere getiren şey azmi ve kararlılığıydı.” diyerek Arda’nın küçük yaşlardan beri fark yarattığını vurguladı.

Müdür Şahin: "Arda, Sporla Büyüyen Nesillere Örnek Oluyor"

Okul Müdürü Mehmet Şahin, Arda’nın öğrencilik yıllarında da örnek bir birey olduğunu belirterek, “Arda'nın başarısı okulumuzun spor alanındaki gelişimine katkı sağladı. Öğrencilerimiz onu örnek alıyor. Bu bizim için çok kıymetli.” açıklamasında bulundu.