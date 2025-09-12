Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Türkiye'nin COP31 ev sahipliğine adaylığıyla ilgili diplomasisi devam ediyor. Bakan Kurum, bu kapsamda, Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi, COP29 Başkanı Muhtar Babayev ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği için gerek lojistik gerek insan kaynağı olarak hazır olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, bu süreci yöneterek gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yeşil dönüşümü güçlendiren bir köprü oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Görüşmede New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu öncesi tekrar bir araya gelme konusunda mutabık kalındı.

'YEŞİL KALKINMA EKSENİNDE ADIM ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi, COP29 Başkanı Sayın Muhtar Babayev ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. COP31 adaylığı sürecine ilişkin istişarelerde bulunduk, adaylık konusunda kararlılığımızı bir kez daha vurguladık. İklim değişikliğiyle mücadeleyi en yüksek siyasi kararlılıkla sürdürmeye, yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)