CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet, İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin beşincisi Van’da gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada PKK'nin kongresini toplamasına ilişkin mesajlar veren Özel, "Barışın gelmesi için atılan ve atılacak her adımı destekliyoruz. Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz" dedi.

"Biz Kürt meselesini inkar edenlerden hiç olmadık. Bu sorunun var olduğunu savunduk" diyen Özel, başta kayyum uygulamasının son bulmasını ve siyasi tutsakların özgür kalması gerektiğini vurgulayarak atılması gereken adımlar konusunda mesajlar verdi.

Kent Meydanı’nda yapılan mitinge katılan yurttaşlar, alanda tutuklu belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Ahmet Özer için dövizler taşıdı.

Mitingde ilk olarak Esenyurt'un tutuklanan Vanlı Belediye Başkanı Ahmet Özer'in mesajı okudu. Daha sonra İmamoğlu’nun mesajı Van halkıyla paylaşıldı.

“TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILMALI”

CHP Genel Başkanı konuşmasından şunları söyledi “Çözüm süreci bile diyemedikleri süreçle ilgili bir şey söyleyeyim. Terörün bitmesi, barışın gelmesi için atılan ve atılacak, samimi, kandırmaya, aldatmaya, pazarlığa yönelik olmayan her adımı destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bu ülkenin tüm vatandaşları cumhuriyetin eşit hissedarlarıdır. 'Çanakkale'de Türk'le Kürt yan yana, koyun koyuna yatıyor' lafı metafor değildir. Gidip gördüğünüzde bir Türk'le bir Kürt'ün nasıl bir mezarı paylaştığını görürüz. Onun için bu konuda adım atmayanlar, senelerce karşısında duranlar, bir adım atınca biz onu mahcup edip tutarsızlığını, haksızlığını, geçmişteki zehirli dillerini hatırlatmak yerine aksine 'atılan her adım kıymetlidir' dedik.

"KAYYUM UYGULAMASI BİTMELİ “

Şimdi öyle günlerden geçiyoruz ki. Bu topraklar çok fırtınalardan geçti. Adaletsizliğin vurduğu kadar bu coğrafyayı hiçbir şey vurmadı. Biz Kürt meselesini inkar edenlerden hiç olmadık. Bu sorunun var olduğunu savunduk. En başından beri samimi şeffaf, Meclis zemininde çözülmesi gerektiğini, bu süreçte zarar gören herkesin ortak mutabakatıyla anaların gözyaşının dinmesini savunduk. Ömrünü barış yolunda harcayan Sırrı Süreyya Önder’i şöyle bir kuvvetli alkışlayalım.

Dedik ki Kürtleri Türkiye’yi kendi devletleri olarak, uğrunda dedelerinin can verdiği devleti, demokratik, atılması gereken hangi adım varsa bu adımların hepsini hep birlikte atacağız. Biz terörün durmasını savunuyoruz. Terörsüz Türkiye’ye 'evet' diyoruz. Bugünlerde beklenen terör örgütünün silah bıraktığı haberini sonuna kadar destekliyoruz. Meclis zemininde bugün Kürtlerin kendisini eşit hissetmediği, eksik uygulamaları düzeltecek adımların hep birlikte atılmasını, en başta kayyum uygulamasının son bulmasını, siyasi tutsakların özgür kalmasını bekliyoruz. Buna evet demeyen bu sürecin dışındadır. Gözyaşının dinmesini canı gönülden savunanlarız.”