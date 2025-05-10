Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yaşayan Fatma (39) ve Ali İhsan Kılıç (50) çifti, 25 yıllık evliliklerinde çocuk sahibi olamayınca yıllarca tedavi gördü.

Çeşitli doktorlara başvuran ve iki kez tüp bebek tedavisi deneyen çift, sonuç alamayınca umutsuzluğa kapıldı. Yaklaşık 10 yıl boyunca tedaviye ara veren Kılıç çifti, daha sonra Bahçeci Bursa Tüp Bebek Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Sabri Çolak ile tanıştı.

Yapılan tetkikler sonucunda Fatma Kılıç’ın rahminin bitişik olduğu belirlendi. Uygulanan 3 aylık tedavi sürecinin ardından Kılıç hamile kaldı. 6 ay önce ikiz bebekleri Eflin ve Elisa’yı kucağına alan anne Fatma Kılıç, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Hamile kaldığıma inanamadım. Kalp atışlarını duyana kadar gerçek olduğuna ikna olamadım. Hatta bebekler doğana kadar bile rüya gibi geliyordu. 25 yılın ardından evlatlarımıza kavuşmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz.”

Kılıç çiftinin kendilerine başvurduğunda çok umutsuz olduğunu belirten Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Sabri Çolak ise "Uzun süre tedavi almışlar fakat maalesef istedikleri sonuca ulaşamamışlardı. Uyguladığımız ilk tedavide pozitif sonuç aldığımız için ben de en az çiftimiz kadar mutluyum. Uzun süre tekrarlayan başarısızlıklarınız da olsa, uygun tedavi ve doğru laboratuvar şartlarıyla birlikte uzun süren hasret bitebiliyor. O yüzden 'umut her zaman' diyoruz." diye konuştu.

ANNE KILIÇ: TAHLİL SONUÇLARINA İNANAMADIM

Anne Fatma Kılıç, 25 yıl sonra ikiz bebeklerini kucağına aldığını söyleyerek, “25 yıl maddi ve manevi zor bir süreçten geçtik. Önce bir yıl tedavi oldum ancak düşük yaptım. Çok doktor değiştirdim. 10 yıl sonra iki kez tüp bebek tedavi yaptırdık ancak negatif sonuç aldım. Umutsuzluğa kapılınca 10 yıl ara verdim. Bir tanıdığımız aracılığıyla tesadüfen Bahçeci Bursa Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Doç. Dr. Sabri Çolak hocamızla tanıştık. Sabri hocaya ulaştık ve ertesi gün randevu aldık. Yaptığı kontrollerde herhangi bir şey olmadığını tedaviye başlayacağını söyledi. 3 ay tedavi süreci oldu, zorlandık. Her umutsuzluğa kapıldığımda Sabri Hoca destek verdi. Rahim filmi çekildi. Sabri hoca kendisi baktı. Ve rahmin bitişik olduğunu söyledi. Bu yüzden bebeğimin olmadığını söyledi. Tedavi sürecinde transferimiz oldu. 15 gün zor bir süreçti, hamile kalamayacağım diye korkuyordum. Daha sonra tahlil sonuçlarına inanamadım. Çok sevindim ve sevinçten ağladım. Hamile kaldığıma hala inanamıyordum. Kalp atışlarını duyunca kadar hala inanamadım. Bebekler doğuncaya kadar bile inanamadım. Önceleri çok üzülüyordum, sabahlara kadar ağladığım oluyordu. Şimdi sevinçten ağlıyorum. İkizlerim hastalanacaklar diye korkuyorum. Sabri hocadan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bebekler kendini toparlayınca yanına gideceğiz. Bahçeci Bursa Tüp Bebek Merkezindeki herkesten Allah razı olsun" dedi.

‘EŞİM İKİZLERİMİZLE HAYATINDA İLK KEZ ANNELER GÜNÜNÜ KUTLAYACAK’

Eşi Ali İhsan Kılıç (50) ise "25 yıl sonra bu duyguyu yaşamak gerçekten hayal edemeyeceğiz bir şeydi. Birbirimize çok destek olduk. Çok yere gittik. 'Sıkıntı yok' diyorlardı ancak bir türlü bebeğimiz olmuyordu. Tavsiye üzerine Sabri hocaya gittik. Sabri hocam bize 'önce her şey moral' dedi sonra tedaviye başladık. Ve şimdi mutluyuz, 25 yıl sonra evlatlarımıza kavuşmamızın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir beklerken ikizimiz oldu. Bahçeci Bursa Tüp Bebek Merkezine çok teşekkür ediyoruz. Eşim yıllardır anneler gününü kutlayıp, o duyguyu yaşamak isterdi. Artık eşim ikizlerimizle hayatında ilk kez anneler gününü kutlayacak" diye konuştu.

DOÇ. DR. ÇOLAK: BİZE 25 YILLIK BİR EVLAT HASRETİYLE BAŞVURDULAR

Fatma-Ali İhsan Kılıç çiftinin tedavisini gerçekleştiren Bahçeci Bursa Tüp Bebek Merkezi'nden Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Sabri Çolak; ‘’Çiftimiz, 25 yıllık evlat hasretiyle başvurmuştu. Daha önce tekrarlayan aşılama ve tüp bebek tedavileri vardı. Bunların hepsinde ise olumsuz sonuç alınmıştı. Biz, önce hastamızda nasıl bir problem olduğunu ve daha önce neden gebelik elde edilemediğini araştırdık. Bu araştırma aşamasında rahmin içinde birtakım problemler tespit ettik. Yapışıklık, bunlardan bir tanesiydi. Bu problemi çözebilmemiz, gebeliği elde etmek için önemliydi" dedi.

'ÇİFTİMİZE ÖZEL HAZIRLIK YAPTIK'

Tüp bebek tedavisi için aşamalı bir yol izlendiğini vurgulayan Dr. Çolak, "Tüp bebek tedavilerinde laboratuvarın gücü çok önemli. Tedavide en güncel teknolojilerden faydalandık. Yapay zeka ile en kaliteli embriyoları belirledik. Gebeliğin oluşması için rahimdeki sorunları çözmemiz gerekiyordu. Ameliyatla rahim içindeki yapışıklık problemini çözdük. Embriyo transferi öncesinde çiftimize özel bir hazırlık yaptık ve sonrasında embriyo transferimizi gerçekleştirdik. 25 yıl sonra gelen bu sonuç hepimizi mutlu etti" diye konuştu.

'YAPAY ZEKA VE MODERN TEKNOLOJİ TEDAVİYE KATKI SAĞLIYOR'

Tedavi sürecinde yapay zeka ve teknolojik gelişmelerin katkısını vurgulayan Dr. Çolak, "Tüp bebek tedavisinde özellikle yapay zeka ve modern teknoloji, sperm ve embriyoların belirlenmesinde bize büyük katkı sağlıyor. Başarı artırıcı teknolojileri ve yapay zekayı kullanarak en iyi embriyoyu seçip gebeliğin oluşmasını sağladık. Bu destek, ikizlerimizin dünyaya gelmesine ve 25 yıllık hasreti gidermemize yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

'UYGUN TEDAVİ VE DOĞRU LABORATUVAR ŞARTLARI ÖNEMLİ'

Kılıç çiftinin kendilerine başvurduğunda çok umutsuz olduğunu belirten Çolak, "Uzun süre tedavi almışlar fakat maalesef istedikleri sonuca ulaşamamışlardı. Dile kolay 25 yıldır beklenen bir haber. Uyguladığımız ilk tedavide pozitif sonuç aldığımız için ben de en az çiftimiz kadar mutluyum. Uzun süre tekrarlayan başarısızlıklarınız da olsa, uygun tedavi ve doğru laboratuvar şartlarıyla birlikte uzun süren hasret bitebiliyor. O yüzden 'umut her zaman' diyoruz. Tüp bebek alanında her gün yeni gelişmeler yaşanıyor ve bu gelişmeler tedavi başarılarına yansıyor. Tekrarlayan başarısızlıkları da olsa uzun yıllardır olumlu sonuç alamamış da olsa çiftlerimizin sağlık kuruluşlarına başvurarak yeni tedavi yöntemleri hakkında bilgi almalarını öneriyoruz." dedi.