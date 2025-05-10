M. UMUT KARAKÜLAH

Sivil toplumun kutup yıldızı olarak nitelendirilen Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) 30. yılını kutladı. TÜSİAV’ın 30. yıl kutlama programı, Movenpick Otel’de düzenlenen görkemli bir organizasyon ile gerçekleşti. Sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının ve üyelerinin, iş-sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı gecenin açılış konuşmasını TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak yaptı.

“TÜSİAV OLARAK VEFAYI TOPLUMA HATIRLATTIK “

Vakfın 30 yıl öncesindeki kuruluş mazisini anlatarak sözlerine başlayan Sarıtoprak, TÜSİAV’ın 30 yıllık süreçte yaptığı önemli projelerden bahsetti. Sarıtoprak şöyle konuştu: “1995 yağmurlu bir Nisan ayının yedinci günü başladı. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in Özel Kalem Müdürü Emel hanım beni arayarak “Beyefendi sizinle görüşmek ister, bu akşam saat 18,15’te sizi Köşk’te kabul edecek. Görüşmeye yarım saat önce gittim. Cumhurbaşkanımızın yanında rahmetli Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun vardı. Biraz Afyon’dan, Afyon Lisesi’nden konuştuk. Rahmetli Demirel Afyon Lisesi’nden mezundu.

Demiral bana “Türk Sanayici ve İşadamları Derneği yani TÜSİAD’ın danışmanları Ankara için bir çalışma yapıyorlarmış, TÜSİAD’dan sonra bir de Vakıf kuracaklarmış. Oğlum bu vakfı, TÜSİAV’ı sen niye kurmuyorsun? Anadolulu işadamlarını bir araya getir. Sen sivil toplumcu, teşkilatçı bir adamsın. Şuan ölsen öbür tarafta Ölü İşadamları Derneği’ni kurarsın. Vakfa kurucu olarak iki isim tavsiye ediyorum, birisi Emrehan Halıcı (Şuan Türk Zeka Vafkı’nın Başkanı, iki dönem milletvekilliği yaptı, rahmetli Demirel’e de bilgisayar kullanmayı öğretti. Bana göre Türkiye’nin en zeki adamıdır.) ikincisi de Fatoş Abla Fatoş Özyurt (Fatoş Abla Eğitim Kurumlarının Kurucusu)” Rahmetli Demirel’in tavsiyeleri ile birkaç Afyonlu işadamını da toplayıp vekaletlerini alarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne müracaat ettim.

4 Mayıs 1995 günü Vakfın kuruluşu tescil edildi, 17 Haziran 1995 günü de Vakfın kuruluşu Resmi Gazete’de yayınlanarak faaliyete geçti. Vakıf Senedi’nde de ifade edildiği üzere ülkenin birliği, dirliği, bölünmez bütünlüğü, cumhuriyet ve Atatürk kırmızı çizgilerimiz dedik. Rahmetli Vehbi Koç’un sık sık dile getirdiği ‘devletimiz varsa biz varız, biz varsak devletimiz var’ Her şey ülkemiz için. 30 yıllık süreçte yüzlerce panel, sempozyum düzenledik. Enerji Zirveleri, Verimlilik Zirveleri, Sağlık Turizmi Zirveleri, Kadın ve Şehir Toplantıları, e-ticaret, Dijital Dönüşüm Toplantıları yaptık. Üniversitelerle işbirliği yaptık, Organize Sanayi Bölgeleri’nde etkinliklerimiz oldu, Ankara Ticaret Odası’nda etkinlikler düzenledik. TÜSİAV olarak en büyük projemiz; vefayı topluma hatırlattık. Yaşlı sanayicilere, sağlıkçılara, eğitimcilere, çınarlara her yıl vefa ödülleri verdik. Vefa İstanbul’da bir semt adı değildir. Vefası olmayanın bekası olmaz diyerek vefayı ülkeye yaydık. Bütün kuruluşlar, STK’lar vefa ödülleri vermeye başladı. TÜSİAV taklit ediliyor, TÜSİAV başarılı oldu, bütün STK’lar üniversiteler ile işbirliği yapmak için sıraya girdi. Anadolu’dan kardeş STK’lar oluşturduk, ziyaretler yaptık.

30 yıl boyunca her Ramazan ayında çadır iftarları verdik, fakir fukaranın yanında olduk. Ramazan kolileri dağıttık, deprem bölgesindeki illerde iftar yemekleri düzenledik. Vakfın içerisinde 30’a yakın Platformumuz var. Her bir platform ekip olarak çalışıyor, proje üretiyor. Bütün Platform Başkanlarına teşekkür ediyorum. Üniversite öğrencilerinde oluşan Genç TÜSİAV Platformumuz da var. Tüm aktif ve gönüllü üyelerimize çok teşekkür ediyorum.”

“TÜSİAV ANKARA’YA ÖNCÜ OLDU”

ATO Başkanı Gürsel Baran ise yaptığı konuşmada birlik olmaya dikkati çekerek, “TÜSİAV’ın 30. Yılını tebrik ederken biz Ankara Ticaret Odası olarak birlikte olmaktan onur ve guru duyuyoruz. Beraber yaptığımız istişarelerden, projelerden dolayı çok mutluyuz. Veli Başkanı ve ekibini tebrik ediyorum. Ankara'mızın çok önemli bir Sivil Toplum Kuruluşu haline geldi TÜSİAV Ankara için TÜSİAV çok kıymetli bir yere sahip. Onların gayretleri bizler için de çok önemli. Çok zorlu günlerden geçiyorum ancak birlikteliğe kenetlenmeye çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. En çok birliğe, beraberliğe bugün ihtiyacımız var. Bu anlamda TÜSİAV’dan çok önemli destekler gördük. Nice 30 yaşlara temenni ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Kutlamayı pekiştirmek amacıyla paydaşlara ve vakfa hizmet etmiş kişilere plaket takdim edildi.