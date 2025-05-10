Olay, dün sabah saatlerinde, Aksu Mahallesi'ndeki lisenin kantininde yaşandı. Cezaevinden bir süre önce tahliye olup, 696 sayılı KHK kapsamında lisede özel güvenlik personeli olarak işe alınan Abdullah Turan, bilinmeyen bir sebepten, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Yonca Çavuş ve kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle beraber tabancayla kız kardeşlere ateş eden Abdullah Turan, okuldan kaçtı. Kız kardeşler, yere yığılırken ihbarla okula sağlık ve polis ekipleri gönderilir. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yonca Çavuş'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Rana Çavuş Gökçin ise ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Gökçin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Abdullah Turan yakalandı, olay sonrası okulda eğitim-öğretime ara verildi.

Düğün hazırlığı yapıyormuş

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla alakalı soruşturma devam ederken, bir süre önce eşinden boşanan Yonca Çavuş’un, 1’i engelli 2 çocuk annesi olduğu; kardeşi Rana Çavuş Gökçin’in ise resmi nikahlı eşi astsubay Yusuf Gökçin ile 1 ay sonra düzenlenecek düğünleri için hazırlık yaptıkları belirlendi.

Yonca Çavuş ve kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin için Keşap'ta cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, astsubay Yusuf Gökçin, kız kardeşlerin aileleri ve çok sayıda kişi katılım gösterdi. Vali Serdengeçti, aile üyelerine taziye dileklerinde bulunurken İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı cenaze namazları sonrası kardeşler, aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Abdullah Turan, işlemleri sonrasında dün akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Turan’ın ifadesinde kız kardeşler ile kendisi arasında 'alacak' meselesi olduğu ve tartışmanın bu nedenle çıktığını söylediği bildirildi.