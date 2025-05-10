Yetkililer, operasyon kapsamında Hindistan’ın Pakistan’a yönelik saldırılarda kullandığı askeri üslerin hedef alındığını bildirdi. Ayrıca, gerçekleştirilen siber saldırılarla Hindistan’ın elektrik şebekesinin yüzde 70’inin devre dışı bırakıldığı belirtildi.

Siber Savaş ve Stratejik Hamleler

Pakistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, siber güvenlik birimlerinin Hindistan’ın altyapısına yönelik koordineli bir saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi. Bu saldırının, Hindistan’ın askeri kapasitesini sınırlamayı amaçladığı vurgulandı.

Bölgesel Gerginlik Tırmanıyor

İki nükleer güç arasında yaşanan bu gelişme, Güney Asya’daki istikrarı tehdit eder nitelikte. Uluslararası toplumdan ise taraflara itidal çağrıları gelmeye başladı. Birleşmiş Milletler ve çeşitli bölgesel aktörler, tansiyonun düşürülmesi için diplomatik girişimlere hazırlanıyor.