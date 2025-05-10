Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te futbolun iki dev kulübüyle ilgili bir açıklama yaptı.

Gençlerbirliği'nin Süper Lig’e geri dönmesiyle büyük bir sevinç yaşadıklarını ifade eden Başkan Yavaş, Ankaragücü’nün ise hak etmediği bir noktada olduğunun altını çizerek, kulübe olan desteğini yineledi.

Yavaş, açıklamasında, “Bugün Başkent iki duyguyu bir arada yaşıyor: hem sevinci hem hüznü” diyerek, Gençlerbirliği'nin Süper Lig’e yükselmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Başkan, “Gençlerbirliği’miz, Ankara’mızın kırmızı karası ve Cumhuriyet’imizin iki çınarından biri olarak bugün Süper Lig’e, hak ettiği yere geri döndü. Gururluyuz” ifadeleriyle kulübün tarihsel önemine dikkat çekti.

Diğer yandan, Başkan Yavaş, Ankaragücü için üzüntüsünü dile getirerek, “Cumhuriyetimizin bir diğer mirası, İmalat-ı Harbiye’miz Ankaragücü ise bugün hak etmediği bir yerde. Biliyoruz ki bugün üzülsek de İmalat-ı Harbiye ruhu yeniden hak ettiği yere dönecek. Her zaman yanında olacağız” dedi. Yavaş, kulübün geleceği için umutlu olduğunu ve Ankaragücü’nün yeniden hak ettiği başarıyı yakalayacağına inandığını vurguladı.

Türk Futbolunun Köklü Kulüpleri:Ankaragücü ve Gençlerbirliği

Gençlerbirliği, 1922 yılında kuruldu. Türk futbolunun en eski kulüplerinden biri olan Gençlerbirliği, sadece futbol değil, aynı zamanda basketbol, voleybol ve atletizm gibi birçok branşta da faaliyet gösteriyor. Kulüp, tarih boyunca pek çok şampiyonluk yaşamış ve futbolseverlerin gönlünde önemli bir yer edinmiştir.

Ankaragücü ise 1910 yılında kuruldu ve Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri olarak tarihe geçti. Ankaragücü, İstanbul ve İzmir dışındaki ilk büyük kulüplerden biri olarak önemli bir spor geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Kulüp, birçok yerel ve ulusal başarı elde etmiş, Türk futboluna sayısız yıldız oyuncu kazandırmıştır.

Her iki kulüp de Ankara'nın gururu olmanın ötesinde, Türk futbolunun gelişimine de katkı sağlamış, büyük bir taraftar kitlesine hitap etmiştir.