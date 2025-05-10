Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş), 23. Olağan Genel Kurulu’nu tamamladı. Mevcut Genel Başkan İsa Gök, yapılan seçimlerde yeniden göreve seçilerek güven tazeledi.

Sendikadan yapılan açıklamada, Şeker-İş 23. Olağan Genel Kurulunun, bugün yapılan seçimlerin ardından tamamlandığı belirtildi.

Ankara’da gerçekleştirilen genel kurul, sendika üyeleri ve delegelerin yoğun katılımıyla yapıldı. Şeker-İş delegeleri, sandık başına giderek yeni dönemde görev yapacak yönetim kadrosunu belirledi.

Genel Başkan İsa Gök, delegelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak bir kez daha sendikanın en üst yönetim koltuğuna seçildi. Gök, seçim sonrası yaptığı konuşmada, üyelerin desteğine teşekkür ederek, “Emeğin onurunu korumak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün aldığımız destek, yarınlara daha güçlü adımlarla yürümemiz için bir sözdür” ifadelerini kullandı.

Ankara'da gerçekleştirilen genel kurulda İsa Gök yeniden genel başkan seçilirken, yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Genel Başkan Yardımcısı (Genel İdari İşlerden Sorumlu) Cengiz Ünder, Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşlerden Sorumlu) İlhan Özyurt, Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim İşlerinden Sorumlu) İbrahim Dayı, Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlandırma İşlerinden Sorumlu) Murat Taşlıyurt."