“19 Mayıs ruhunu Keçiören’de gençlerimizle birlikte yaşıyoruz” diyen Özarslan, bayramın anlam ve önemine uygun etkinliklerle dolu bir program hazırladıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak bağımsızlık ateşini yaktığı 19 Mayıs’ın yıl dönümü, Keçiören’de dolu dolu kutlanacak. Belediyenin organizasyonuyla düzenlenecek etkinlikler arasında fotoğraf yarışmasından koşuya, inovasyon projelerinden ödül törenlerine kadar birçok başlık yer alıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlattığı bu önemli gün, Keçiören’de gençliğe hitap eden üç büyük etkinlikle karşılanacak.

19 Mayıs’ın Ruhu Fotoğraf Yarışması

Atatürk sevgisini, Türk bayrağını ve milli duyguları yansıtan karelerin değerlendirileceği yarışmaya başvurular 10-16 Mayıs tarihleri arasında kecioren.bel.tr adresinden yapılabilecek. Ödül töreni ise 19 Mayıs akşamı saat 20.45’te düzenlenecek.

1919’un İzinde Atatürk Koşusu

19 Mayıs sabahı saat 11.00’de başlayacak koşu, Atatürk’ün Samsun’a çıkarak attığı ilk adımın sembolik bir canlandırması olacak. Koşuya katılmak isteyenler 10-16 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Koşu sonunda ödül töreni saat 11.45’te gerçekleşecek.

Girişimcilik ve İnovasyon Proje Yarışması

Gençlerin fikirlerini yarıştıracağı bu anlamlı etkinliğe başvurular yine 10-16 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Kazananlar, 19 Mayıs Pazartesi günü saat 20.45’te Kalaba Kent Meydanı’nda ödüllerini alacak.