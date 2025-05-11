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Emekli Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Düğün ya da Davul”, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen prömiyer gösterimiyle izleyici karşısına çıktı. Haşmet Zeybek’in yazdığı, Aytekin Kobat’ın yönettiği tiyatro oyunu, geleneksel toplum yapısını mizah ve dram öğeleriyle sahneye taşıdı.

Tiyatro

Oyunun yönetmeni Aytekin Kobat, gösterim sonrası yaptığı açıklamada, “Bu eser, Anadolu’nun yerel anlatılarını sahneye taşıyor. Oyuncularımızın performansıyla izleyiciye hem düşündürücü hem de yer yer mizahi anlar sunmaya çalıştık. Kostüm, müzik ve sahneleme ile bütünlük oluşturmayı hedefledik” ifadelerine yer verdi.

Emekli bireylerden oluşan oyuncu kadrosunun yer aldığı tiyatro topluluğu, gösterimde sahne aldı. Prömiyer gecesinde izleyiciler salonu tamamen doldururken, oyun sonunda ekibi alkışlarla karşıladı.

Muhabir: Zehra Önen