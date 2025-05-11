Bitlis’te bu yıl ilk kez düzenlenen "Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali", ikinci gününde film gösterimleri, söyleşiler, tiyatro oyunu ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

Etkinlikler kapsamında Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi Konferans Salonu’nda, yönetmen Derviş Zaim’in "Tabutta Rövaşata" adlı filmi izleyicilerle buluştu. Gösterimin ardından düzenlenen söyleşide festivalin jüri başkanlığını üstlenen Zaim, sinema kariyeri ve çektiği filmler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bitlis’in tarihî ve doğal dokusuna hayran kaldığını ifade eden Zaim, bölgenin sinema için büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Zaim, bir sonraki projesinde insan ile doğa arasındaki ilişkiyi ele alacağını belirterek, "Doğayı tüketen insanın, kendi iç dünyasını da nasıl yok ettiğini anlatmak istiyorum," dedi.

Söyleşinin ardından sahnelenen "Mem û Zin" adlı tiyatro oyunu izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Oyunun sonunda sahneye çıkan oyuncular alkışlarla karşılandı.

Festivale, sanatçı ve festival direktörü Wilma Elles, eski manken, oyuncu ve şarkıcı Tuğba Özay, oyuncular Abdül Süsler ve Yüksel Arıcı, Dr. Ender Saraç, festival başkanı Mehmet Can Çelik, danışman Kadir Köstekçi, Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu ve Eren Holding temsilcisi Metin Kazaz katıldı.

Festival kapsamındaki etkinlikler Bitlis merkezle sınırlı kalmadı. Katılımcı sanatçılar, Adilcevaz ilçesini de ziyaret etti. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken bölgede Van Gölü’ne giren Dr. Ender Saraç, sodalı suyun sağlık açısından pek çok yararı olduğunu belirtti. Saraç, “Soğuk su damarları açar, kalp sağlığını destekler. Van Gölü’nün sodalı yapısı da cilt hastalıklarına iyi gelir. Sedef ve mantar gibi rahatsızlıklara şifa olabilir. Bu yıl deniz sezonunu Adilcevaz’da açıyoruz,” diye konuştu.

Oyuncu Wilma Elles ise Bitlis’te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek herkesi bölgenin eşsiz doğasını keşfetmeye çağırdı. Oyuncu Yüksel Arıcı ise “Aygır Gölü ve Süphan Dağı gibi doğa harikalarıyla karşılaştık. Her yıl düzenlenecek festivallere memnuniyetle katılırım,” ifadelerini kullandı.

Tuğba Özay da Van Gölü kıyısında bir arsa aldığını belirterek, “Bu bölge göl değil adeta bir okyanus gibi. Temizliği, sakinliği ve doğasıyla çok etkileyici. Sahillerde tek bir çöp bile yok, bu halkın çevreye duyarlılığını gösteriyor,” dedi.