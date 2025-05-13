Taekwondoda dünya şampiyonluğu getirdi
Taekwondoda dünya şampiyonluğu getirdi
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Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, dar alanda oyun oynadı ve antrenman taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Bordo-mavili ekip, final öncesindeki son hazırlığını saat 13.00’te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Muhabir: Haber Merkezi