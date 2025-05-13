Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, dar alanda oyun oynadı ve antrenman taktik çalışmalarıyla tamamlandı.
Bordo-mavili ekip, final öncesindeki son hazırlığını saat 13.00’te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Galatasaray maçı hazırlıklarımız devam ediyor— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 12, 2025
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Muhabir: Haber Merkezi