UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu heyecanı yarın başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda ilk maçlar yarın ve 20 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye’yi turnuvada temsil eden Fenerbahçe, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de Kadıköy’de Portekiz’in güçlü ekibi Benfica’yı ağırlayacak. Play-off turunun rövanş karşılaşmaları ise 26-27 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
Tüm karşılaşmalar TSİ 22.00’de başlayacak. İşte play-off turu ilk maçlarının programı:
19 Ağustos Salı
-
Ferencvaros (Macaristan) – Karabağ (Azerbaycan)
-
Kızılyıldız (Sırbistan) – Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
-
Rangers (İskoçya) – Club Brugge (Belçika)
20 Ağustos Çarşamba
-
Bodo/Glimt (Norveç) – Sturm Graz (Avusturya)
-
Celtic (İskoçya) – Kairat (Kazakistan)
-
Basel (İsviçre) – Kopenhag (Danimarka)
-
Fenerbahçe (Türkiye) – Benfica (Portekiz)