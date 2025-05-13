Abbas SATIR

DEM Parti grup toplantısından çıktıktan sonra Gazeteci Hilal Köylünün PKK'nin Lpzan ile ilgili sorusunu yanıtlamaktan kaçındı. Bakırhan "Süreç ilerlerse Lozan'ı muhataplarına sorun"diye konuştu.

BÜYÜK BEDELLER ÖDENDİ

DEM Parti Eş Başkanı Tuncay Bakırhan partisinin grup toplantısında, çok önemli tarihi süreci içinden geçildiğini, toplumun yıllardır bu günlerin hayalini kurduğunu belirterek "Büyük bedellerle yürütülen mücadelenin yerini artık, meselenin çözüm ve Demokratik bir toplumun inşasına bırakıyor" dedi.