Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Cari açık mart ayında 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış cari açık ise 12,6 milyar dolar ile yatay seyrini sürdürmektedir. Bu değerler, cari açığın Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerimizin altında gerçekleşeceğini, döviz ihtiyacının düşük seviyelerde kalacağını ve rezerv birikiminin devam edeceğini göstermektedir.”

Açıklamasında, zorlu dış koşullara rağmen petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki olumlu seyir ve Türkiye’nin güçlü ihracat yapısının cari açığı olumlu yönde etkilediğini belirten Yılmaz, aynı zamanda turizm gelirlerinin de bu sürece katkı sağladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Uluslararası doğrudan yatırımlardaki ve rezervlerimizdeki artış, cari açığın finansman kalitesini yükselterek yıl genelinde dezenflasyon sürecine olumlu katkı sağlayacaktır” dedi.

Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı daha dirençli hale geldiğini ve makro finansal istikrarın güçlendiğini belirten Yılmaz, ödemeler dengesindeki gelişmelerin ekonominin sağlıklı büyüme sürecine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde seyretmesi ile ekonomimizin şoklara karşı direnci artmakta, makro finansal istikrarımız güçlenmeye devam etmektedir.



Cari açık mart ayında 4,1 milyar dolar gerçekleşerek, yıllıklandırılmış cari açık 12,6 milyar dolar ile yatay seyrini… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) May 13, 2025