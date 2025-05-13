Bursa'da yolcu minibüsünün sürücüsü, kırmızı ışığı ihlal ederek ters şeritten geçip, yayaları tehlikeye attı: O anlar araç kamerasına yansıdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde, bir yolcu minibüsünün sürücüsü, kırmızı ışıkta durmak yerine ters şeride girerek bekleyen araçları geçmeye başladı. Bu esnada yaya geçidinde yürüyen iki kişi, üzerlerine doğru hızla gelen minibüsü fark edip panikle koşarak yol almaya çalıştı. Minibüs, hızla ilerleyerek yolu terk ederken, o anlar diğer şeritte kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kazaya ramak kalan o tehlikeli anlar, büyük bir faciayı önlerken, sürücünün sorumsuz davranışı ve kurallara uymayan hareketi dikkat çekti.