ı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor, Sipay Bodrum FK maçının ardından bir günlük iznin ardından, Reeder Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, antrenmanın son bölümünde yarım sahada oynanan çift kale maçla günü tamamladı.

Sivasspor, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleye yönelik hazırlıklarını yarın bir antrenmanla sürdürecek.

Reeder Samsunspor ile oynanacak olan karşılaşma, Süper Lig'deki hedeflerini sürdürmek isteyen Sivasspor için büyük önem taşıyor.

Reeder Samsunspor Maçının Hazırlıkları Başladı



Trendyol Süper Lig 2024-25 Sezonu’nun 36. hafta maçında deplasmanda Reeder Samsunspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor’umuz, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.



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