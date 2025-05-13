11 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen turnuvaya 21 farklı ülkeden toplamda 1003 sporcu katıldı. Avrupa'nın en prestijli genç judo turnuvalarından biri olarak kabul edilen bu organizasyonda, Çubuklu judocular büyük bir başarı gösterdi.

Çubuk, Uluslararası Arenada Gururla Temsil Edildi

Türkiye'yi temsil eden Çubuklu sporcular, turnuvada 1 altın ve 3 madalya kazanarak ilçenin gururu oldular. 40 kilogramda yarışan Esila Elif Darka, Avrupa Şampiyonu olmayı başarırken, 57 kilogramda Erva Mutlu Avrupa ikincisi, 63 kilogramda ise Elif Aykılıç Avrupa beşincisi olarak Çubuk’un adını uluslararası arenada duyurdu.

Başarı, Genç Sporculara Destekle Geldi

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, genç judocuların kazandığı başarının, ilçede ve Ankara'da judo sporunun gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Koçyiğit, "Türkiye dahil 21 ülkeden 119 kulübün katıldığı bir turnuvada derece elde etmek son derece önemlidir. Böylesine büyük bir organizasyonda elde ettiğimiz başarılar, sadece ilçemizde değil, Ankara’daki judo sporunun gelişimi için büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır" dedi.

Çubuk Belediye Başkanı’ndan Tebrik

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da sporcuları tebrik ederek, ilçedeki gençlerin azim, çalışkanlık ve başarılarıyla gurur duyduğunu belirtti. Başkan Demirbaş, belediye olarak genç sporcuların desteklenmesi ve yetiştirilmesi için önemli çalışmalar yürütüldüğünü ve bu çalışmaların sonuçlarını görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

İlçenin Gururu Genç Judocular

Bu başarı, sadece Çubuk için değil, tüm Türkiye için büyük bir anlam taşıyor. Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü’nün, judoda uluslararası başarılar elde eden sporcularıyla, gelecekte daha pek çok başarıya imza atacağına olan inanç artmış durumda.