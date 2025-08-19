“Sen Anlat Karadeniz” dizisinin senaristleri Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı yeni Karadeniz dizisi “Taşacak Ha Bu Deniz” için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Trabzon’da çekilecek olan dizinin genç başrol karakteri Eleni’yi canlandıracak isim netleşti.

Eleni Karakterine Ava Yaman Hayat Verecek

Bir dönem “Bir Derdim Var” dizisinde Özge rolüyle dikkat çeken 19 yaşındaki genç oyuncu Ava Yaman, “Taşacak Ha Bu Deniz”in Eleni Miryano’su oldu. Diziyi başarılı yönetmen Çağrı Bayrak yönetecek.

Koçari ve Furtuna Ailelerinin Çatışması Ekrana Taşınacak

Yeni Karadeniz dizisi, düşman iki aile olan Koçari ve Furtuna’ların hikâyesini ekrana taşıyacak. Dizide Adil Koçari karakterini Ulaş Tuna Astepe, Esme Furtuna’yı Deniz Baysal, Doktor Oruç Furtuna’yı ise Burak Yörük canlandıracak.