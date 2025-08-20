Ankara Valiliği, 19 Ağustos Salı günü saat 22.45 sıralarında Eymir Gölü çevresindeki otluk alanda yangın çıktığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, çalılık bölgede çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle saat 23.27’de kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının havai fişek kullanımından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili olarak iki şüpheli şahsın gözaltına alındığı ve gerekli adli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangına ilişkin sürecin titizlikle takip edildiği ve kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceği ifade edildi.