Nissan, iş gücünü azaltmakla birlikte, 2027 yılına kadar dünya genelindeki fabrika sayısını da 17’den 10’a düşürmeyi planlıyor. Bu karar, şirketin daha verimli bir yapıya kavuşturulması ve maliyetlerin azaltılması amacıyla alındı. Şirket, 2024 ve 2027 mali yılları arasında toplamda 20 bin kişilik bir iş gücü azaltma hedefi koymuş durumda.

Zayıf Satışlar ve Ekonomik Zorluklar

Nissan'ın iş gücünü azaltma kararının, şirketin son dönemde karşılaştığı ekonomik zorluklardan kaynaklandığı belirtiliyor. Özellikle ABD ve Çin gibi önemli pazarlarda yaşanan zayıf satışlar, şirketin maliyetlerini artırırken, üretim planlarını da olumsuz etkilemişti. Geçtiğimiz hafta, Nissan bir başka büyük planını iptal ederek, yeni bir batarya fabrikası kurma planından vazgeçti.

İş Gücü Azaltma Planı

Nissan'ın dünya genelinde şu an yaklaşık 133 bin 500 çalışanı bulunuyor. Şirket, daha önce duyurduğu 9 bin kişilik işten çıkarma kararına ek olarak, toplamda 20 bin kişilik bir iş gücü azaltma planı ile maliyetlerini daha da düşürmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, otomobil üreticisi personel sayısını 2027 yılına kadar önemli ölçüde küçültmeyi planlıyor.

Gelecek için Stratejik Adımlar

Nissan, iş gücü azaltımının yanı sıra, üretim süreçlerinde de verimlilik artışı sağlayarak maliyetleri minimize etmeyi amaçlıyor. Şirketin aldığı bu kararlar, küresel otomotiv pazarındaki rekabetin giderek arttığı ve ekonomik belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemde, Nissan'ın gelecekteki stratejilerinin ne yönde şekilleneceğine dair önemli ipuçları veriyor.

Nissan, bu kararlarla birlikte küresel otomotiv pazarında daha güçlü bir pozisyon elde etmeyi ve maliyetlerini daha sürdürülebilir bir seviyeye getirmeyi amaçlıyor. Ancak, iş gücü azaltma ve üretim yapılandırma süreçleri, şirketin hem çalışanları hem de tedarik zinciri üzerinde etkiler yaratacak.