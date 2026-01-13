Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özellikle kapalı alanlarda sigara kullanımına karşı yeni bir yasal düzenlemenin çok kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını duyurdu.

Bakan Memişoğlu, mevcut yasaklara rağmen kapalı alanlarda sigara içilmesinin hala yaygın olduğunu belirterek, bunun hem halk sağlığını hem de denetim sistemini zayıflattığını ifade etti. Yeni düzenleme ile birlikte, kafe, restoran, iş yerleri ve benzeri kapalı alanlarda sigara içilmesine yönelik yaptırımların ağırlaştırılması hedefleniyor.

Hazırlanan yasa teklifinin, sadece sigara ile sınırlı kalmayacağı; elektronik sigara, tütün ürünleri ve gençler arasında hızla artan dijital bağımlılıkla ilgili de yeni tedbirler içereceği belirtiliyor. Bakanlık kaynaklarına göre, toplum sağlığını tehdit eden tüm bağımlılık türleri bu yeni paketle birlikte daha sıkı kontrol altına alınacak.

Sağlık Bakanlığı, özellikle pasif içiciliğin önüne geçilmesini ve çocukların dumansız ortamlarda büyümesini öncelikli hedef olarak görüyor.

Yeni yasal düzenlemenin yasalaşması halinde, kapalı alanlarda sigara ihlallerine karşı hem işletmelere hem de bireylere daha ağır cezalar uygulanması bekleniyor.