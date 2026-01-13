ABD Başkanı Donald J. Trump, İran’a yönelik yeni ve sert bir ekonomik adımı kamuoyuyla paylaştı. Trump, yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti ile ticari ilişki sürdüren ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri ile gerçekleştirdikleri tüm ticari işlemlerde yüzde 25 oranında gümrük vergisine tabi tutulacağını duyurdu.

Açıklamada, kararın derhal yürürlüğe gireceği vurgulanırken, uygulamanın istisnasız ve bağlayıcı olduğu ifade edildi. Trump, söz konusu düzenlemenin “kesin ve nihai” nitelikte olduğunu belirterek, geri adım atılmayacağı mesajını verdi.

Söz konusu çıkış, ABD’nin İran’a yönelik baskı politikasını daha da sertleştirdiği şeklinde yorumlandı. Kararın, İran’la ticaret yapan ülkeler başta olmak üzere küresel ticaret dengeleri üzerinde yeni gerilimlere yol açabileceği değerlendiriliyor.