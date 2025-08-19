MKE Ankaragücü ile Kuruçayırlı Lastik Pazarlama İnş. Tic. Ltd. Şti. arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Ankaragücü delegelerine özel indirimler sağlandı.

Buna göre, 16 jant ve üzeri Goodyear – Sava markalı tüm lastiklerde, Ankaragücü Delege Kartı sahibi bireysel müşterilere mevcut kampanya ve indirimlere ek %10 ekstra indirim uygulanacak.

Ayrıca, tüm lastik ebatlarında geçerli olmak üzere; lastik saklama (otel) hizmetleri, lastik değişim işçiliği ve lastik tamirlerinde %15 indirim fırsatı sunulacak.

Ankaragücü Kulübü, anlaşmaya verdiği destek için Hasan Kuruçayırlı’ya teşekkür ederek, “Ankaragücü ailesi olarak ayrıcalıklar dünyası sizleri bekliyor” açıklamasında bulundu.

