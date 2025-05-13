Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve örgütü feshetme kararına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere devletin kararlı terörle mücadele politikasının etkili olduğunu vurgulayan Yavaş, “Ülkemizin yıllardır kesintisiz olarak sürdürdüğü kararlı mücadelenin sonucunda terör örgütü PKK silahlarını bırakma ve örgütü feshetme kararı vermiştir” dedi.

“Terörsüz bir Türkiye hepimizin hedefidir”

Yavaş, terörsüz bir Türkiye'nin tüm vatandaşların ortak arzusu olduğunu vurgulayarak, “Elbette Terörsüz Türkiye hepimizin özlemi ve hedefidir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız edecek, onları üzecek herhangi bir taviz, terör örgütü mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni pazarlık yapıyor noktasına getirecek hiçbir girişime izin verilemez, verilmemelidir” ifadelerini kullandı.

“Bu noktaya binlerce şehidimizin fedakarlığıyla gelindi”

Mansur Yavaş, bu noktaya gelinmesinde binlerce şehidin kanı ve fedakarlığının etkili olduğuna dikkat çekerek, “Unutulmamalıdır ki bu noktaya verdiğimiz binlerce şehit ile gelindi. Onların hem ruhlarını hem de bize emanet edilen ailelerini hiçbir koşulda üzemeyiz” dedi.

“Süreç şeffaflık ve hukuk çerçevesinde yürütülmeli”

Sürecin şeffaf şekilde ve anayasal düzene uygun yürütülmesi gerektiğini belirten Yavaş, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, süreci şeffaflıkla, hukuka ve anayasal düzenimize bağlı kalarak yürütmelidir. Bu sürecin yegâne adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Yetki, denetim ve irade yalnızca milletin temsil edildiği bu çatı altında şekillenmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Gerekli görülmesi durumunda halkın da bu sürece dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Yavaş, “Yapılacak düzenlemelerin gerekmesi halinde ise referanduma başvurularak halkın karar vermesi sağlanmalıdır” dedi.

“Lozan Anlaşması bu milletin tapusudur”

Açıklamasının sonunda Lozan Anlaşması’na da değinen Yavaş, bu tarihi belgenin tartışmaya açılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Yavaş, “Lozan Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bir vatanın tapusudur; bu topraklarda bir arada yaşamanın teminatıdır. Hiçbir şartta, hiçbir koşulda bu gerçek tartışma konusu yapılamaz” ifadelerine yer verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere ülkemizin yıllardır kesintisiz olarak sürdürdüğü kararlı mücadelenin sonucunda terör örgütü PKK silahlarını bırakma ve örgütü feshetme kararı vermiştir.



Ülkemizin teröre ve terör örgütlerine aman vermeyen politikalarının bir sonucu… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 13, 2025