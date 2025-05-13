Fahrettin Altun, konuşmasına tarihsel bir referansla başladı ve 1936’da Bükreş'te yapılan “Balkan Matbuat Konferansı”nı hatırlatarak, Türkiye’nin Balkanlar ile olan köklü ilişkilerine değindi. Altun, bölgedeki istikrarın ve huzurun Türkiye için öncelikli meseleler arasında olduğunu belirterek, Balkanlar’daki ekonomik, sosyal ve güvenlik sorunlarına çözüm odaklı yaklaşım sergileyeceklerini söyledi.

Türkiye'nin Terörle Mücadele Kararlılığı

Terör sorununu kalıcı olarak çözme iradesini güçlü bir şekilde ortaya koyan Altun, Türkiye’nin terörle mücadelede önemli bir aşama kaydettiğini belirtti. Terör örgütü PKK’nın kendi kendini feshetmesinin, Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Altun, bu süreçteki kayıpları anarak, ülkenin geleceği için gösterilen mücadeleye dikkat çekti.

Türkiye'nin Diplomatik Rolü ve Barış Çabaları

Altun, Türkiye'nin küresel barış için önemli bir aktör olduğunu belirterek, Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk çabalarına, İsrail-Filistin çatışmasındaki tavrına ve Pakistan-Hindistan gerilimindeki diplomatik girişimlerine değindi. Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın barış için gösterdiği liderliği övdü ve Türkiye'nin bölgesel gerilimlere karşı daha adil bir dünya için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Balkanlar'da Türkiye’nin Diplomatik Varlığı Güçleniyor

Fahrettin Altun, Türkiye'nin Balkanlar'daki istikrarı ve huzuru sağlamak için çeşitli işbirlikleri geliştirdiğini belirtti. Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan, Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan gibi üçlü istişare mekanizmalarının kurulduğunu ve bölgedeki ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları yapıldığını anlattı. Ayrıca, Türkiye'nin bölgedeki üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini artırarak, Balkan halklarının kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

Medyanın Rolü ve Dezenformasyonla Mücadele

Altun, Türkiye'nin medya alanındaki çalışmalarına da değindi. TRT Balkan dijital haber platformu ve Anadolu Ajansı'nın, bölgedeki medya ekosistemine katkı sunduğunu vurgulayan Altun, Türkiye’nin dezenformasyona karşı verdiği mücadelede medya alanındaki deneyimlerin paylaşılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin Balkan ülkelerindeki medya mensuplarına yönelik eğitimler düzenleyerek, doğru bilgilendirme ve dezenformasyonla mücadelede stratejik bir adım attığını belirtti.

Türkiye'nin Balkanlar’a Yönelik İnsani Yardımları

Altun, Türkiye’nin Balkanlar’daki insani yardımlarına da dikkat çekti. Afetler, Kovid-19 salgını ve diğer kriz zamanlarında Türkiye’nin bölgeye ilk ulaşan ülkeler arasında olduğunu hatırlatan Altun, Türk kurumlarının, sosyal ve kültürel desteğiyle Balkan halklarına katkı sunduğunu ifade etti. Türkiye'nin insani, vicdani ve adalet zemininde yürüttüğü politikalara büyük teveccüh olduğunu belirten Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Balkanlar’da en sevilen lider olmasının bu güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye-Balkanlar Medya Forumu: Ortak Gelecek İçin İşbirliği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Balkanlar Medya Forumu'nun iletişim alanındaki işbirliğini derinleştirecek önemli bir platform olduğunu belirtti. Forumda, medya aracılığıyla halklar arasındaki anlayış ve işbirliğinin güçlendirilmesi için çeşitli işbirliklerinin önünün açılacağına vurgu yaptı. Altun, bu tür işbirliklerinin, Balkan halklarının refahına ve bölgesel barışa katkı sağlayacağını ifade etti.

Sonuç Olarak

Fahrettin Altun’un açıklamaları, Türkiye'nin Balkanlar’daki diplomatik ve kültürel ilişkilerini güçlendirmeye yönelik kararlı adımlar attığını ve küresel barış için önemli bir aktör olma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Altun’un mesajları, Türkiye’nin bölgesel güvenlik ve istikrar adına önemli bir aktör olmaya devam edeceğini vurgularken, aynı zamanda medya alanındaki işbirliklerinin de önemini bir kez daha ortaya koyuyor.