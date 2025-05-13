Karşılaşmada normal sürede kazanan çıkmazsa, 15'er dakikalık uzatma devresi oynanacak. Eşitlik devam ederse, kazananı seri penaltı atışları belirleyecek.

Bu Sezonun 3. Randevusu

Galatasaray, Trabzonspor ile bu sezon Süper Lig'de 2 kez karşılaştı ve her iki maçtan da galip ayrıldı. Ligin 16. haftasında İstanbul'da 4-3'lük galibiyet alan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta ise 35. haftada 2-0'lık skorla Trabzonspor'u mağlup etti.

Galatasaray'ın Formu: Son 7 Maçta Galibiyet

Galatasaray, son 7 resmi karşılaşmasından galip ayrıldı. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, son dönemdeki formunu finalde de sürdürmeyi hedefliyor.

Tam Kadro Finalde

Galatasaray, Trabzonspor karşısına tam kadro çıkacak. Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Gaziantep'teki kritik final için hazır.

Kalede Günay Güvenç Mi Olacak?

Teknik direktör Okan Buruk'un, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki 5 maçında da kaleyi Günay Güvenç'e emanet etmesi, finalde de tecrübeli file bekçisinin görev yapacağı yönünde ipuçları veriyor.

5 Yıllık Kupa Hasreti Son Bulacak mı?

Galatasaray, 5 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayarak hasretine son vermek istiyor. Sarı-kırmızılılar, son kupasını 2018-19 sezonunda kazandı ve bu yılki finalle birlikte Türkiye Kupası'nda tekrar zirveye çıkmayı hedefliyor.

Hedef Çifte Kupa

Galatasaray, sezonu çifte kupayla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Süper Lig'de de şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor'u mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazanmayı planlıyor.

Okan Buruk'un İkinci Türkiye Kupası Hedefi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'ndaki ikinci şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor. 2017-18 sezonunda Akhisarspor'un başında bu kupayı kazanan Buruk, Galatasaray'da da benzer bir başarıyı yakalamayı amaçlıyor.

Trabzonspor'un Hedefi: 10. Türkiye Kupası

Trabzonspor ise Galatasaray karşısında 10. Türkiye Kupası zaferini elde etmeyi hedefliyor. Aynı zamanda, şampiyonlukla Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmayı da amaçlayan bordo-mavili ekip, finalde zorlu bir mücadele verecek.

Trabzonspor'da Sakatlar: Hüseyin Türkmen, Enis Destan ve Onuralp Çevikkan

Trabzonspor, Galatasaray karşısına eksik bir kadro ile çıkacak. Hüseyin Türkmen, Enis Destan ve genç kaleci Onuralp Çevikkan sakatlıkları nedeniyle final maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray ile Trabzonspor, Kupa İçin Karşı Karşıya

Ziraat Türkiye Kupası finali, Galatasaray ve Trabzonspor arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak. Her iki takım da tarihindeki önemli kupalarından birini daha eklemek için sahaya çıkacak. Bu önemli final, futbolseverler için unutulmaz bir geceyi vaat ediyor.